***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarQua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı önümüzdeki hafta yapılması öngörülen diğer halka arzlarla talep tarihlerinin çakışmaması için 31 Mart – 1 Nisan 2021 yerine 5 – 6 Nisan 2021 olarak revize edilmiştir. Qua Granite paylarının halka arzı 5 – 6 Nisan tarihleri arasında 16,46 TL fiyatla Borsa Satış yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nun revize edilmiş hali ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920989BIST