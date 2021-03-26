***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
26.03.2021 15:16
***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [QUAGR]
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı önümüzdeki hafta yapılması öngörülen diğer halka arzlarla talep tarihlerinin çakışmaması için 31 Mart – 1 Nisan 2021 yerine 5 – 6 Nisan 2021 olarak revize edilmiştir. Qua Granite paylarının halka arzı 5 – 6 Nisan tarihleri arasında 16,46 TL fiyatla Borsa Satış yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nun revize edilmiş hali ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920989
BIST
16:321.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -17,84
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:328,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0847
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:329,4883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1327
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,5500
En Düşük
9,3140
16:32445,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BJKAS
|6,93
|595.054.847
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.978.035
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.072.165
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.505.312
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.138.529
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,90
|5.562.877
|% -7,27
|
|GARAN
|6,91
|2.491.391.801
|% -1,14
|
|VESTL
|38,44
|945.707.213
|% 3,61
|
|SISE
|7,34
|824.571.915
|% 1,66
|
|SASA
|44,80
|703.895.666
|% -1,23
|
|AVOD
|9,49
|665.138.529
|% -9,96
|
|GARAN
|6,91
|2.491.391.801
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,18
|208.990.783
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,73
|609.582.296
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,17
|309.440.825
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|195.748.254
|% 0,72
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0208
|8,0242
|% 1,07
|
|Euro
|9,4733
|9,4883
|% 1,42
|
|Sterlin
|11,0310
|11,0863
|% 1,55
|
|Frank
|8,4958
|8,5470
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1333
|2,1440
|% 1,14
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.933
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|711
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|1,80
|