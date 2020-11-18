***INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.11.2020 10:22
***INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
04.11.2020-17.11.2020
Açıklamalar
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında 04.11.2020 – 17.11.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889033
BIST
11:421.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 19,61
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:427,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:429,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 9,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:42468,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,26
|Açılış
|: 468,01
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:42
|LINK
|47,32
|5.202.844
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.310.216
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|104.310.571
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.202.448
|% -9,94
|
|GARAN
|8,72
|1.501.426.047
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,80
|694.216.889
|% 4,87
|
|KRDMD
|4,37
|613.737.919
|% 4,55
|
|AKBNK
|6,20
|395.064.514
|% 3,51
|
|THYAO
|11,63
|280.808.784
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,80
|694.216.889
|% 4,87
|
|GARAN
|8,72
|1.501.426.047
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,37
|613.737.919
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,92
|214.571.314
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|114.158.830
|% 2,05
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7057
|7,7089
|% 0,12
|
|Euro
|9,1546
|9,1594
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,2271
|10,2784
|% 0,53
|
|Frank
|8,4451
|8,4960
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0533
|2,0636
|% 0,32
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.098
|3.176
|-15,53
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-7,51
|
|Çeyrek
|751
|768
|-3,76
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|44,08
|44,08
|0,33
|
Seans Raporu
11:42
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11:57ARMDA
Yüzde 8.99 oranında artışla 53.45 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 455 adet işlem
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11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 36 artarak (% 1.79 ) 1, 157
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11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, LINK, DOAS, MARKA, YESIL, ARTI
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11:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, VAKKO, MARTI, UZERB, ATSYH, POLTK, TKURU