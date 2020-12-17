***INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.12.2020 09:44
***INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
02.12.2020-15.12.2020
Açıklamalar
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında 02.12.2020 – 15.12.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893596
BIST
12:361.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:367,7571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0455
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:369,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:36468,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 468,16
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:36
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|127.098.238
|% 9,91
|
|TDGYO
|13,88
|4.893.378
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|HLGYO
|3,80
|204.776.139
|% 9,51
|
|NIBAS
|75,65
|12.946.085
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,38
|6.367.452
|% -9,39
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,77
|915.988.127
|% 0,51
|
|THYAO
|12,83
|854.877.110
|% 1,10
|
|PGSUS
|70,05
|728.955.036
|% 3,01
|
|ISGYO
|2,37
|533.931.676
|% -0,42
|
|SISE
|7,16
|528.917.219
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,37
|533.931.676
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,07
|232.797.848
|% 0,49
|
|ODAS
|4,00
|449.022.331
|% -1,48
|
|KLGYO
|2,78
|307.518.957
|% 2,58
|
|ALBRK
|2,02
|201.512.677
|% 4,12
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7513
|7,7571
|% -0,58
|
|Euro
|9,4914
|9,4982
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4943
|10,5469
|% -0,05
|
|Frank
|8,7433
|8,7960
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0604
|2,0707
|% -0,67
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|14,36
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|13,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|7,50
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|3,63
|
|Çeyrek
|748
|765
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,03
|
|B. Petrol
|51,66
|51,66
|0,59
|