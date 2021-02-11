***INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.02.2021 09:59
***INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
27.01.2021 – 29.01.2021
Açıklamalar
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında 27.01.2021 – 29.01.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909020
BIST
11:091.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:097,0543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:098,5641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:09418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,75
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:07
|YESIL
|220,20
|14.061.792
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|IDEAS
|29,80
|8.473.465
|% 9,56
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,54
|15.083.361
|% -9,21
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|FRIGO
|28,10
|658.840
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,60
|432.125.407
|% -1,14
|
|KOZAL
|136,00
|283.415.575
|% -0,58
|
|PETKM
|5,17
|273.646.018
|% 0,98
|
|SASA
|31,04
|260.701.201
|% 3,60
|
|ESEN
|40,90
|249.893.694
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,60
|432.125.407
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,57
|188.293.500
|% 1,71
|
|PETKM
|5,17
|273.646.018
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,32
|204.476.802
|% 7,73
|
|ISFIN
|4,31
|154.229.472
|% 2,13
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0487
|7,0517
|% -0,09
|
|Euro
|8,5573
|8,5641
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7288
|9,7776
|% 0,01
|
|Frank
|7,8915
|7,9391
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8753
|1,8847
|% -0,01
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|0,94
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|-0,33
|