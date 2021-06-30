***INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.06.2021 16:01
***INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
16.06.2021 – 28.06.2021
Açıklamalar
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında 16.06.2021 – 28.06.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945090
BIST
17:341.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -13,84
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.358
17:348,7057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:3410,3367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0609
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:34492,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,44
|Açılış
|: 491,93
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:32
|PKENT
|2.585,90
|5.785.544
|% 10,00
|
|FADE
|22,44
|61.117.985
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.480.974
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|188.182.987
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.129.645
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.609.978
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|OZRDN
|10,09
|23.156.994
|% -7,85
|
|ADEL
|25,48
|15.440.300
|% -7,81
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.092.670.015
|% 1,09
|
|THYAO
|13,46
|771.227.129
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,30
|663.860.301
|% 2,59
|
|SASA
|27,40
|398.562.923
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,31
|370.376.414
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,18
|332.945.310
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,91
|289.892.580
|% -0,52
|
|GARAN
|8,34
|1.092.670.015
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|370.376.414
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|83.676.184
|% -0,78
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6824
|8,6853
|% -0,56
|
|Euro
|10,3116
|10,3277
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,9585
|12,0185
|% -0,78
|
|Frank
|9,3390
|9,3953
|% -1,09
|
|Riyal
|2,3065
|2,3181
|% -0,65
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,75
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,72
|