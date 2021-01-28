***INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SEYKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.11.2020 tarihinden itibaren likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimiz, Şirket paylarının Ana Pazara geçmesi ile birlikte Şirketin talebi üzerine 29.01.2021 gün sonu itibarıyla sonlandıracaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905534BIST