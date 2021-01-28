***INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 18:30
***INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.11.2020 tarihinden itibaren likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimiz, Şirket paylarının Ana Pazara geçmesi ile birlikte Şirketin talebi üzerine 29.01.2021 gün sonu itibarıyla sonlandıracaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905534
BIST
18:001.498
En Yüksek
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|: 1.453
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441,11
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3514
|7,3581
|% -0,75
|
|Euro
|8,9234
|8,9332
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0587
|10,1091
|% -0,52
|
|Frank
|8,2451
|8,2947
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,26
|
|Altın Gr.
|439
|439
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,28
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|-0,23
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