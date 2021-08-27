***INFO* *IYF* *VBTYZ*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.08.2021 09:22
***INFO******IYF******VBTYZ*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960702
BIST
13:391.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:398,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:399,8756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:39484,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,50
|Açılış
|: 484,63
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:37
|DESA
|10,12
|6.874.600
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,10
|50.231.157
|% 8,14
|
|ALCAR
|332,00
|58.343.073
|% 7,44
|
|EDATA
|12,13
|4.496.215
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|PENTA
|79,65
|2.487.307
|% -4,61
|
|GESAN
|23,52
|426.400.084
|% -4,47
|
|KNFRT
|16,32
|15.289.605
|% -4,34
|
|THYAO
|12,57
|432.391.880
|% -1,72
|
|GESAN
|23,52
|426.400.084
|% -4,47
|
|KRDMD
|7,66
|371.000.818
|% 1,32
|
|PETKM
|6,21
|316.569.304
|% 2,14
|
|GARAN
|9,45
|287.894.123
|% 0,11
|
|ODAS
|1,48
|135.519.967
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|136.874.883
|% 0,40
|
|PETKM
|6,21
|316.569.304
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,66
|371.000.818
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,12
|194.961.999
|% 2,49
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3964
|8,4028
|% 0,18
|
|Euro
|9,8729
|9,8770
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,4696
|11,5271
|% 0,14
|
|Frank
|9,1104
|9,1653
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2318
|2,2430
|% 0,13
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|71,10
|71,10
|0,92
|