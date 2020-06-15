***INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.06.2020 10:01
***INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
'nin 11.06.2020 tarihinde başlayan % 83,02596 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 15.06.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851146
BIST
12:47109.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -191,61
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:476,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
12:477,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:47377,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,33
|Açılış
|: 377,03
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.085.776
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.586.007
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|73.338.015
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.473.996
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,73
|470.979.848
|% 4,07
|
|GUSGR
|4,40
|414.068.114
|% 5,52
|
|THYAO
|12,66
|389.282.826
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,91
|372.802.684
|% -1,04
|
|GARAN
|8,09
|306.757.857
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,91
|372.802.684
|% -1,04
|
|GUSGR
|4,40
|414.068.114
|% 5,52
|
|IHLGM
|1,54
|122.429.086
|% -1,28
|
|PETKM
|3,93
|269.834.442
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,75
|183.553.739
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5426
|8,5854
|% 0,26
|
|Frank
|7,1581
|7,2012
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-16,46
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.472
|-13,00
|
|Tam
|2.524
|2.541
|-13,40
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-6,50
|
|Çeyrek
|615
|621
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,19
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,22
|38,22
|-0,51
|