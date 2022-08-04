***INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.08.2022 09:36
***INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 'nin 02.08.2022 tarihinde başlayan % 65,09775 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 04.08.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051690
BIST
11:202.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,64
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:2017,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0584
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:2018,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:201.031,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.031,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:20
|OBASE
|13,97
|4.029.674
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.799.983
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|64.949.159
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|SKBNK
|2,16
|341.778.755
|% 7,46
|
|ASUZU
|297,00
|71.832.474
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.875.212
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,46
|173.551.153
|% -9,69
|
|AKSUE
|32,38
|6.770.790
|% -6,25
|
|YAYLA
|4,78
|9.162.721
|% -4,78
|
|THYAO
|55,60
|1.392.186.519
|% 0,54
|
|SISE
|23,64
|741.080.829
|% -0,51
|
|SASA
|49,62
|573.701.590
|% -0,86
|
|KRDMD
|10,99
|564.386.269
|% -2,66
|
|ODAS
|4,27
|552.676.004
|% 3,64
|
|SKBNK
|2,16
|341.778.755
|% 7,46
|
|TSKB
|3,14
|428.226.453
|% 0,96
|
|ODAS
|4,27
|552.676.004
|% 3,64
|
|YKBNK
|5,09
|463.702.836
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,22
|198.379.549
|% -0,31
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9629
|17,9679
|% 0,33
|
|Euro
|18,3790
|18,3907
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7624
|21,8715
|% 0,20
|
|Frank
|18,7019
|18,8146
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7670
|4,7910
|% 0,30
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.910
|6.969
|-21,00
|
|Yarım
|3.367
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|0,48
|