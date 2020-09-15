***INFO* *RALYH* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 16:22
***INFO******RALYH******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [RALYH]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saygılarımızla Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin 14 – 15 Eylül 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 23.791,316 TL nominal değerli payın tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875113
BIST
16:461.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,56
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:467,4876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:468,8823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:46473,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,61
|Açılış
|: 473,38
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:46
|EUKYO
|2,31
|8.227.368
|% 10,00
|
|RYSAS
|7,15
|147.256.262
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.560.174
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.973.338
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|78.543.289
|% -8,75
|
|METUR
|5,49
|3.920.276
|% -8,50
|
|PETKM
|4,39
|1.326.029.484
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,14
|1.211.516.533
|% -0,32
|
|SISE
|6,40
|461.030.521
|% -0,47
|
|ECILC
|6,92
|457.699.159
|% 4,37
|
|TUPRS
|81,70
|375.637.640
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,14
|1.211.516.533
|% -0,32
|
|PETKM
|4,39
|1.326.029.484
|% 2,09
|
|IHLAS
|1,08
|213.185.859
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|208.229.171
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,23
|281.884.016
|% 3,72
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4841
|7,4876
|% 0,05
|
|Euro
|8,8747
|8,8823
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,6232
|9,6714
|% 0,42
|
|Frank
|8,2297
|8,2793
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% 0,08
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|7,87
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|9,00
|
|Tam
|3.120
|3.197
|9,18
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|4,44
|
|Çeyrek
|756
|773
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|0,23
|