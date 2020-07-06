***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarServe Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL'den 13.880.167,56 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 157.838,73 TL nominal değerli A grubu ve 2.162.836,38 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 2.320.675,11 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 4,74 fiyatla alıcı Veysi Kaynak'a Kurumumuz aracılığıyla 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 03.07.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854796BIST