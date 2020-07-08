***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
08.07.2020 17:39
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL'den 13.880.167,56 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 157.838,73 TL nominal değerli A grubu ve 2.162.836,38 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 2.320.675,11 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 4,74 fiyatla alıcı Veysi Kaynak'a Kurumumuz aracılığıyla 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen toptan alış satış işlemin teknik süreç ve onay mekanizmalarının devam etmesi sebebiyle 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesine yönelik Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün (08.07.2020 tarihinde) başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857298
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
18:05399,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,52
|Açılış
|: 399,54
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6091
|8,6523
|% 0,36
|
|Frank
|7,2824
|7,3263
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,66
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.608
|23,90
|
|Tam
|2.661
|2.676
|24,50
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,00
|
|Çeyrek
|646
|655
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,08
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,03
|