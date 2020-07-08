***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarServe Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL'den 13.880.167,56 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 157.838,73 TL nominal değerli A grubu ve 2.162.836,38 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 2.320.675,11 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 4,74 fiyatla alıcı Veysi Kaynak'a Kurumumuz aracılığıyla 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen toptan alış satış işlemin teknik süreç ve onay mekanizmalarının devam etmesi sebebiyle 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesine yönelik Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün (08.07.2020 tarihinde) başvuru yapılmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857298BIST