***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
10.07.2020 18:10
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020-08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL'den 11.000.000 TL karşılığı Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat üzerinden ihraç edilecek payların Veysi Kaynak'a Kurumumuz aracılığıyla 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen toptan alış satış işlemi, SPK'nın 10.07.2020 tarih ve 6996 sayılı yazısı çerçevesinde yeniden belirlenecek baz fiyata göre alınacak yeni ihraç belgesi çerçevesinde Borsa İstanbul'a yapılacak bildirim ile belirlenecek tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859091
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05396,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,96
|Açılış
|: 396,98
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6457
|8,6891
|% 0,23
|
|Frank
|7,2741
|7,3180
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-5,13
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.659
|2.674
|1,20
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,50
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|0,60
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