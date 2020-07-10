***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2020-08.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarServe Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL'den 11.000.000 TL karşılığı Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat üzerinden ihraç edilecek payların Veysi Kaynak'a Kurumumuz aracılığıyla 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen toptan alış satış işlemi, SPK'nın 10.07.2020 tarih ve 6996 sayılı yazısı çerçevesinde yeniden belirlenecek baz fiyata göre alınacak yeni ihraç belgesi çerçevesinde Borsa İstanbul'a yapılacak bildirim ile belirlenecek tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859091BIST