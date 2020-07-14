***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
14.07.2020 15:33
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2020,08.07.2020,06.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.430.240,75 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 127.237,35 TL nominal değerli A grubu ve 1.743.510,95 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 1.870.748,30 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 5,88 fiyatla alıcı Veysi Kaynak'a Kurumumuz aracılığıyla 17.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859683
BIST
15:24117.666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -733,17
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:246,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:247,8089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:24397,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 397,42
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|7.202.552
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|14.062.458
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.381.314
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.841.895
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.472.558.258
|% 1,32
|
|GARAN
|7,91
|591.121.226
|% -0,75
|
|THYAO
|11,94
|578.649.233
|% -0,25
|
|ODAS
|2,88
|565.994.067
|% -2,37
|
|SASA
|11,95
|475.983.505
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,30
|1.472.558.258
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,65
|397.030.213
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|301.060.342
|% 0,79
|
|ODAS
|2,88
|565.994.067
|% -2,37
|
|IHLGM
|1,82
|305.650.767
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5797
|8,6228
|% -0,06
|
|Frank
|7,2792
|7,3231
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8254
|1,8346
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,41
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.606
|-1,30
|
|Tam
|2.663
|2.674
|-1,30
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,30
|