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***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

14.07.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2020,08.07.2020,06.07.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

13.430.240,75 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 127.237,35 TL nominal değerli A grubu ve 1.743.510,95 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 1.870.748,30 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 5,88 fiyatla alıcı Veysi Kaynak'a Kurumumuz aracılığıyla 17.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859683


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
BFREN 455,80 7.202.552 % 9,99  
FMIZP 60,55 14.062.458 % 9,99  
PKENT 334,80 2.882.415 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5797 8,6228 % -0,06  
Frank 7,2792 7,3231 % 0,34  
Riyal 1,8254 1,8346 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -3,41  
Altın Gr. 398 398 0,05  
Cumhuriyet 2.585 2.606 -1,30  
Tam 2.663 2.674 -1,30  
Yarım 1.293 1.308 -0,60  
Çeyrek 646 655 -0,30  
Gümüş.Ons 19,02 19,06 -0,03  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,00  
B. Petrol 42,42 42,42 -0,30  
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