***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2020,08.07.2020,06.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.430.240,75 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 127.237,35 TL nominal değerli A grubu ve 1.743.510,95 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 1.870.748,30 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 5,88 fiyatla alıcı Veysi Kaynak'a Kurumumuz aracılığıyla 17.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859683BIST