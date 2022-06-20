***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
20.06.2022 17:48
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (Şirket) ortaklarından Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,26'sına tekabül gelen 1.070.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 21,38 TL fiyatla alıcılar Mehmet Halil Sapan ve Aydın Veli Serin'e Kurumumuz aracılığıyla (satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 1.070.000 TL nominal değerli payların tamamı "Borsa'da İşlem Gören Niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 22.06.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (20.06.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038303
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
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17,3931
En Düşük
17,2675
18:0518,2779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0924
|Açılış
|: 18,2200
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
18:051.023,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.023,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|294,90
|177.735.223
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.441
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|729.163
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.584.044
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.472.222
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.034.337
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.221.723
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.378.227.981
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.765.165.740
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.027.170.629
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.667.521.756
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.254.991.923
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|993.604.524
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|988.028.790
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|767.783.060
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.765.165.740
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|395.847.526
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3330
|17,3373
|% 0,07
|
|Euro
|18,2521
|18,2779
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,1685
|21,2747
|% 0,26
|
|Frank
|17,8433
|17,9507
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6042
|4,6273
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.782
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.330
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
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17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem