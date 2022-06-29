***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
29.06.2022 17:33
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,46'sına tekabül gelen 1.371.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 21,40 TL fiyatla Alıcılar Mehmet Halil Sapan ve Rıfat Elhadef'e Kurumumuz aracılığıyla (satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 1.371.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 01.07.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (29.06.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040069
BIST
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|| -88,28
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981,03
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6324
|16,6340
|% -0,29
|
|Euro
|17,3316
|17,3951
|% -0,90
|
|Sterlin
|20,1011
|20,2019
|% -0,80
|
|Frank
|17,3409
|17,4453
|% -0,05
|
|Riyal
|4,4161
|4,4382
|% -0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-2,26
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.496
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.180
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,80
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,10
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|B. Petrol
|114
|114
|0,16
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Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem