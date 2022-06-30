***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
30.06.2022 15:09
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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29.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.06.2022 tarihli açıklamamızda Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,46'sına tekabül gelen 1.371.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 21,40 TL fiyatla Alıcılar Mehmet Halil Sapan ve Rıfat Elhadef'e Kurumumuz aracılığıyla (satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacağı ve bu hususa ilişkin Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığı açıklanmıştı.
Söz konusu işlemin toptan alış satış işlemleri yerine 23,90 TL fiyatla özel emir yöntemiyle yapılmasına karar verilmiş ve işlemler bugün (30.06.2022 tarihinde) Borsa'da gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda toptan alış satış işlemleri için Borsa İstanbul'a yapılan başvuru geri çekilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040341
BIST
16:232.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 18,99
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:2316,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0499
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:2317,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:23974,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 974,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YGGYO
|22,90
|8.896.749
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.842.878
|% 9,87
|
|GESAN
|42,60
|240.903.562
|% 9,17
|
|MERIT
|31,94
|17.857.539
|% 8,34
|
|BMSCH
|10,70
|107.340.719
|% 8,08
|
|LIDFA
|11,34
|30.846.938
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.561.816
|% -9,98
|
|BERA
|14,63
|478.119.377
|% -8,05
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|THYAO
|46,96
|3.960.804.733
|% 1,69
|
|SISE
|21,50
|2.835.547.325
|% 3,97
|
|EREGL
|27,24
|1.406.209.319
|% 2,64
|
|KRDMD
|11,41
|1.082.061.698
|% 2,24
|
|SAHOL
|19,15
|954.981.041
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,70
|922.730.662
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,37
|644.329.421
|% 1,86
|
|TSKB
|2,03
|293.496.207
|% 0,50
|
|ODAS
|2,88
|416.217.732
|% -0,69
|
|SISE
|21,50
|2.835.547.325
|% 3,97
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6787
|16,6881
|% 0,30
|
|Euro
|17,3834
|17,4058
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,2020
|20,3033
|% 0,42
|
|Frank
|17,3535
|17,4580
|% -0,04
|
|Riyal
|4,4294
|4,4516
|% 0,15
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|0,72
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.491
|6.590
|-51,00
|
|Yarım
|3.177
|3.222
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,04
|