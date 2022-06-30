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***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

30.06.2022 15:09
***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.06.2022 tarihli açıklamamızda Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,46'sına tekabül gelen 1.371.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 21,40 TL fiyatla Alıcılar Mehmet Halil Sapan ve Rıfat Elhadef'e Kurumumuz aracılığıyla (satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacağı ve bu hususa ilişkin Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığı açıklanmıştı.
Söz konusu işlemin toptan alış satış işlemleri yerine 23,90 TL fiyatla özel emir yöntemiyle yapılmasına karar verilmiş ve işlemler bugün (30.06.2022 tarihinde) Borsa'da gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda toptan alış satış işlemleri için Borsa İstanbul'a yapılan başvuru geri çekilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040341


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