***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
10.08.2022 18:25
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,66'sına tekabül gelen 920.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 26,16 TL fiyatla Alıcı Burçin Çelen'e Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı / Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 920.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 12.08.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (10.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054323
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
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|Önceki Kapanış
|: 2.785
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2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0548
|Açılış
|: 17,9750
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|Önceki Kapanış
|: 17,9800
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En Düşük
17,8094
18:0518,4315
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,5400
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|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.031,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.031,24
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|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8267
|17,8564
|% -0,24
|
|Euro
|18,4142
|18,4339
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,7643
|21,8734
|% 0,91
|
|Frank
|18,8629
|18,9766
|% 0,81
|
|Riyal
|4,7301
|4,7538
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,76
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.896
|6.983
|-14,00
|
|Yarım
|3.360
|3.414
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.706
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
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17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
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17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046