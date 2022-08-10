***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,66'sına tekabül gelen 920.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 26,16 TL fiyatla Alıcı Burçin Çelen'e Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı / Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak 920.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 12.08.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (10.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054323BIST