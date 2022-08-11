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***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

11.08.2022 11:43
***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,66'sına tekabül gelen 920.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 26,16 TL fiyatla Alıcı Burçin Çelen'e Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
10.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada Alıcı Üye de sehven Kurumumuz olarak belirtilmiş olup, Kurumumuz söz konusu işlemde Satıcı Üyedir, Alıcı Üye değildir.
  
Satılacak 920.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
  
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
  
Satış işleminin 12.08.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
  
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
  
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 10.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054495


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Cumhuriyet 6.911 7.016 1,00  
Tam 6.939 6.989 5,00  
Yarım 3.381 3.417 3,00  
Çeyrek 1.696 1.708 1,00  
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Gümüş Gr. 11,83 11,85 0,01  
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