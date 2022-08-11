***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
11.08.2022 11:43
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,66'sına tekabül gelen 920.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 26,16 TL fiyatla Alıcı Burçin Çelen'e Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
10.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada Alıcı Üye de sehven Kurumumuz olarak belirtilmiş olup, Kurumumuz söz konusu işlemde Satıcı Üyedir, Alıcı Üye değildir.
Satılacak 920.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 12.08.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 10.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054495
BIST
16:142.871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 41,90
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:1417,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0815
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:1418,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1610
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:141.035,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.035,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BARMA
|43,56
|7.367.390
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.787.078
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.953.504
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.664
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.898.110
|% 9,81
|
|TIRE
|19,90
|224.413.678
|% -9,71
|
|PAMEL
|188,90
|14.852.224
|% -9,18
|
|KZBGY
|31,98
|59.799.211
|% -8,31
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,35
|5.356.563.229
|% 2,00
|
|AKBNK
|10,10
|2.274.117.822
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,61
|2.087.118.436
|% 3,70
|
|SASA
|53,50
|1.937.360.513
|% 1,33
|
|SISE
|24,44
|1.616.177.389
|% 1,83
|
|EKGYO
|3,67
|1.558.471.172
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,61
|2.087.118.436
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,23
|970.205.664
|% 0,95
|
|AKBNK
|10,10
|2.274.117.822
|% 3,06
|
|ISCTR
|6,19
|1.396.578.162
|% 2,48
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9300
|17,9395
|% 0,39
|
|Euro
|18,5606
|18,5766
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8646
|21,9742
|% 0,45
|
|Frank
|19,0367
|19,1514
|% 0,83
|
|Riyal
|4,7597
|4,7836
|% 0,43
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,71
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.939
|6.989
|5,00
|
|Yarım
|3.381
|3.417
|3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
16:12
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-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 73 artarak (% 1.89 ) 3, 109
-
16:27XU100
Endeks 2, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 43, 291.00 milyon TL de
-
16:27KRPLS
Yüzde 4.61 oranında artışla 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 345, 004 adet işlem
-
16:26TLMAN
Yüzde 4.79 oranında artışla 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 926, 904 adet işlem
-
16:24SKBNK
Yüzde 4.90 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 706, 294 adet işlem