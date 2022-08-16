***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
16.08.2022 15:15
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,06'sına tekabül gelen 1.270.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 27,60 TL fiyatla Alıcılar Mehmet Halil Sapan ve Doğukan Yapıcı'ya Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 1.270.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 18.08.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (16.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055784
BIST
16:312.853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,07
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:3117,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:3118,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:311.025,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.025,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:31
|CMBTN
|264,30
|55.236.840
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.172.416
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.074.544
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.174.210
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.953.323
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|24.260.357
|% -7,64
|
|DERIM
|6,42
|34.556.238
|% -6,96
|
|THYAO
|64,25
|6.214.839.421
|% 1,02
|
|TUPRS
|297,50
|4.145.383.513
|% 3,48
|
|YKBNK
|5,43
|2.375.211.858
|% -0,91
|
|AKBNK
|10,30
|2.148.601.618
|% 0,78
|
|GARAN
|18,53
|1.833.765.033
|% 1,26
|
|YKBNK
|5,43
|2.375.211.858
|% -0,91
|
|EKGYO
|3,48
|1.253.273.327
|% -1,14
|
|TSKB
|3,79
|1.201.312.125
|% 7,98
|
|KARSN
|7,55
|1.676.810.202
|% 5,45
|
|ISCTR
|6,01
|1.287.620.421
|% 0,00
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9581
|17,9680
|% 0,06
|
|Euro
|18,2612
|18,2704
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,5933
|21,7016
|% 0,02
|
|Frank
|18,8356
|18,9491
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,01
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,71
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.862
|6.966
|2,00
|
|Tam
|6.890
|6.943
|-13,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|-0,43
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46MIPAZ
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 665 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 21 kaybederek (% -0.17 ) 3, 062
-
16:45XU100
Endeks 2, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 49, 910.00 milyon TL de
-
16:45MIPAZ
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 165 adet işlem
-
16:44KONKA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 931, 913 adet işlem