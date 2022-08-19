***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
19.08.2022 17:21
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,46'sına tekabül gelen 870.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 27,60 TL fiyatla Alıcı Turgut Peker'e Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 870.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 23.08.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (19.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057139
BIST
17:583.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,20
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:5818,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:5818,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0607
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1807
17:581.017,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,12
|Açılış
|: 1.017,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HKTM
|13,31
|1.377.412
|% 10,00
|
|SAYAS
|50,60
|81.928.073
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.505.792
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.518.294
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|80.257.288
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|449.967.589
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|93.628.096
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|68.223.496
|% -8,23
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,00
|16.057.451
|% -7,19
|
|THYAO
|68,70
|5.027.820.703
|% -1,36
|
|PETKM
|11,58
|4.558.648.186
|% 4,70
|
|SISE
|25,78
|3.723.306.015
|% 1,10
|
|EREGL
|29,88
|2.900.895.698
|% 1,36
|
|TUPRS
|329,50
|2.828.435.986
|% 0,15
|
|EKGYO
|3,72
|2.126.134.562
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,72
|2.480.788.507
|% -3,21
|
|PETKM
|11,58
|4.558.648.186
|% 4,70
|
|ALBRK
|2,02
|687.836.895
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,95
|1.444.697.966
|% 4,43
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1030
|18,1125
|% 0,19
|
|Euro
|18,1808
|18,2003
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,3023
|21,4091
|% -0,89
|
|Frank
|18,8004
|18,9136
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8062
|4,8303
|% 0,22
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-10,49
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.827
|6.899
|-38,00
|
|Yarım
|3.327
|3.373
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|96,67
|96,67
|0,08
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
-
17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
-
17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
-
17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem