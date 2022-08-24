***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
24.08.2022 16:55
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,47'sine tekabül gelen 369.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 27,86 TL fiyatla Burçin Çelen'e, Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,15'ine tekabül gelen 290.000 TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değerli pay için 27,86 TL fiyatla Alıcı Oğuzhan Yapıcı'ya Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak toplamda 659.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 26.08.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (24.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058136
BIST
16:533.081
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -40,19
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.079
16:5318,1759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0663
|Açılış
|: 18,2170
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|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1759
En Düşük
18,0790
16:5318,0152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0525
|Açılış
|: 18,0700
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|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:531.019,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.019,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:51
|HKTM
|17,71
|3.336.174
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.588.895
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|222.730.819
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.530.372
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|311,50
|53.975.826
|% -8,19
|
|SANFM
|16,75
|38.265.153
|% -7,46
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|THYAO
|69,90
|9.176.484.476
|% 3,10
|
|ISCTR
|7,78
|4.408.594.312
|% -5,12
|
|YKBNK
|6,09
|3.708.132.137
|% -3,03
|
|AKBNK
|11,12
|3.137.044.737
|% -3,14
|
|GARAN
|23,32
|2.953.987.424
|% 1,04
|
|YKBNK
|6,09
|3.708.132.137
|% -3,03
|
|ISCTR
|7,78
|4.408.594.312
|% -5,12
|
|EKGYO
|3,88
|1.959.839.485
|% -2,27
|
|ALBRK
|2,36
|912.321.913
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,12
|3.137.044.737
|% -3,14
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1566
|18,1647
|% 0,30
|
|Euro
|17,9998
|18,0142
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,3124
|21,4193
|% -0,25
|
|Frank
|18,6796
|18,7921
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8159
|4,8401
|% 0,16
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-3,81
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,39
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.832
|6.883
|-33,00
|
|Yarım
|3.329
|3.365
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,08
|
Seans Raporu
16:51
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 72 kaybederek (% -1.34 ) 3, 354
-
17:06XU100
Endeks 3, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 58, 818.00 milyon TL de
-
17:06ISCTR
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 565, 174, 889 adet işlem
-
17:04OZGYO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 433, 538 adet işlem
-
17:03ELITE
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 023, 249 adet işlem