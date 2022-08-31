***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
31.08.2022 15:10
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,35'ine tekabül gelen 340.000 TL nominal değerli payların 200.000 TL nominal değerli kısmı 1 TL nominal değerli pay için 27,70 TL fiyatla Alıcı Gökhan Çini'ye ve 140.000 TL nominal değerli kısmı 1 TL nominal değerli pay için 27,70 TL fiyatla Alıcı Temel Yandık'a Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak toplamda 340.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 02.09.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (31.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059081
BIST
16:333.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 27,83
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.196
En Düşük
3.160
16:3318,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
16:3318,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
16:331.001,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.001,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EGGUB
|279,40
|91.050.099
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|418.496.216
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|53.667.774
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|117.967.744
|% 9,97
|
|ESCAR
|43,20
|3.765.485
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.410.926
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,80
|15.944.123
|% -9,57
|
|QNBFB
|40,52
|393.448
|% -5,77
|
|THYAO
|72,75
|5.531.684.208
|% 3,26
|
|PETKM
|13,99
|3.992.387.440
|% 4,01
|
|GARAN
|23,46
|3.694.058.958
|% -3,14
|
|YKBNK
|7,12
|3.251.021.150
|% 3,79
|
|HALKB
|8,58
|2.717.144.359
|% 9,44
|
|EKGYO
|4,06
|2.064.901.873
|% 0,74
|
|YKBNK
|7,12
|3.251.021.150
|% 3,79
|
|HALKB
|8,58
|2.717.144.359
|% 9,44
|
|PETKM
|13,99
|3.992.387.440
|% 4,01
|
|ISCTR
|8,08
|2.228.756.809
|% 1,51
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1752
|18,2019
|% 0,00
|
|Euro
|18,2157
|18,2228
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,0503
|21,1558
|% -0,26
|
|Frank
|18,5115
|18,6230
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% 0,08
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-7,70
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-70,00
|
|Tam
|6.722
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.276
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,21
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-2,12
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47IZFAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 368, 045 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, BIMAS, TOASO
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TKFEN, YKBNK
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 52 artarak (% 0.84 ) 2, 840
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, ALKA, KONTR, TMSN, SMRTG, COSMO, DOGUB, PETUN, BJKAS, UTPYA