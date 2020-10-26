***INFO* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 18:34
***INFO******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.10.2020 tarih ve 386 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimiz paylarında likidite sağlayıcılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (likidite sağlayıcı) ile sözleşme imzalanmasına ve likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılması için İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine karar verilmiş olup, söz konusu başvuruya ilişkin dokümanlar yarın (27.10.2020 tarihinde) Borsa İstanbul A.Ş.'ye İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla iletilecek ve ilgili süreçler başlatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884046
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1207
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1132
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:05494,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,20
|Açılış
|: 494,36
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0816
|8,0878
|% 1,51
|
|Euro
|9,5517
|9,5624
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,4941
|10,5467
|% 1,27
|
|Frank
|8,8716
|8,9250
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1488
|2,1596
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,59
|
|Altın Gr.
|494
|494
|7,24
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,64
|40,64
|-1,43
|