***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31 Aralık 2023 tarihli faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257640BIST