***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
09.10.2023 16:24
***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09/10/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 8.000.000.000 TL - (Sekiz Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden seriler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. ING Bank A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracı için yapmış olduğu müracaat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-43073 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202517
BIST
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17:278.267
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -198,06
|Açılış
|: 8.301
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|Önceki Kapanış
|: 8.465
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8.259
En Yüksek
8.384
17:2727,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1270
|Açılış
|: 27,7900
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|Önceki Kapanış
|: 27,6600
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28,1164
En Düşük
27,3469
17:2729,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0152
|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,2500
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29,7477
En Düşük
29,1187
17:271.648,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 23,12
|Açılış
|: 1.648,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
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1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DMRGD
|19,91
|28.442.052
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|647.655.701
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.428.757
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.925.420
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|87.316.395
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|136.886.144
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,90
|47.368.793
|% -9,79
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|ASELS
|43,10
|7.830.947.341
|% 5,33
|
|TUPRS
|149,50
|6.274.244.154
|% 1,22
|
|THYAO
|229,60
|5.803.094.217
|% -3,69
|
|PETKM
|23,34
|4.504.389.989
|% 1,04
|
|EREGL
|43,70
|3.799.104.731
|% -2,76
|
|ZOREN
|6,27
|3.048.903.142
|% -8,20
|
|EKGYO
|8,30
|2.507.601.569
|% -3,94
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,34
|4.504.389.989
|% 1,04
|
|ASELS
|43,10
|7.830.947.341
|% 5,33
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6984
|27,7041
|% 0,46
|
|Euro
|29,2294
|29,2407
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,7290
|33,8981
|% 0,24
|
|Frank
|30,4324
|30,6157
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3629
|7,3999
|% 0,43
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|14,60
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|18,50
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.124
|11.229
|222,00
|
|Yarım
|5.579
|5.632
|112,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|56,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,30
|19,33
|0,16
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|2,86
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