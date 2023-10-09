***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/10/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 8.000.000.000 TL - (Sekiz Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden seriler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. ING Bank A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracı için yapmış olduğu müracaat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-43073 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202517BIST