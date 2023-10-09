***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2024Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 8.000.000.000 TL - (Sekiz Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden seriler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. ING Bank A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracı için yapmış olduğu müracaat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-43073 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202518BIST