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***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.10.2023 16:25
***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2024

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 8.000.000.000 TL - (Sekiz Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden seriler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. ING Bank A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracı için yapmış olduğu müracaat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-43073 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202518


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Tam 11.150 11.256 249,00  
Yarım 5.592 5.645 125,00  
Çeyrek 2.787 2.823 63,00  
Gümüş.Ons 21,80 21,84 0,22  
Gümüş Gr. 19,40 19,42 0,25  
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