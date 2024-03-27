***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2024 14:45
***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ING Bank A.Ş.'nin 26 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı, toplantı gündemi ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263133
BIST
'
17:068.821
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,52
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0632,2717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0983
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2721
En Düşük
32,1073
17:0635,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2491
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:062.275,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.275,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:04
|AGROT
|39,16
|845.873.721
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.256.268.710
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|80.758.786
|% 9,99
|
|DITAS
|21,90
|60.159.892
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.175.859
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|BJKAS
|52,00
|34.167.659
|% -9,96
|
|VRGYO
|55,60
|476.310.716
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.347.396.712
|% -0,53
|
|PETKM
|20,14
|4.317.777.397
|% -5,45
|
|ASELS
|55,85
|3.366.590.828
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,80
|3.157.048.648
|% -2,88
|
|YKBNK
|26,44
|3.118.819.389
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,52
|1.656.616.626
|% 1,47
|
|ISCTR
|10,80
|3.157.048.648
|% -2,88
|
|PETKM
|20,14
|4.317.777.397
|% -5,45
|
|EKGYO
|9,46
|1.661.448.858
|% 1,50
|
|YKBNK
|26,44
|3.118.819.389
|% -0,75
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2678
|32,2702
|% 0,30
|
|Euro
|35,0931
|35,1169
|% 0,73
|
|Sterlin
|40,9953
|41,2008
|% 0,20
|
|Frank
|35,8605
|36,0402
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|896,80
|897,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,11
|972,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,21
|85,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,77
|2.191,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem
-
17:19MERKO
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 901, 285 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 47 kaybederek (% -0.15 ) 7, 770
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANFM, ODINE, NETAS, ERSU, KBORU, BVSAN, DITAS, AGROT, GUBRF
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKENR, PEKGY, KERVN, KSTUR, BJKAS, SODSN, VRGYO