***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarING Bank A.Ş.'nin 26 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı, toplantı gündemi ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263133BIST