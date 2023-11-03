***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/11/2023Karar Sayısı88-1Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı30 Eylül 2023 Solo Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214048BIST