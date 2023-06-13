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***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.06.2023 15:46
***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.06.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17813 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158301


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Cumhuriyet 9.923 10.071 20,00  
Tam 9.871 10.127 17,11  
Yarım 4.836 4.915 -11,00  
Çeyrek 2.418 2.458 -5,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 -0,20  
Gümüş Gr. 18,18 18,20 -0,08  
B. Petrol 74,53 74,53 2,69  
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