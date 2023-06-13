***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.06.2023 15:46
***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.06.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17813 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158301
BIST
17:565.443
En Düşük
|Değişim
|: -2,62%
|| -146,15
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5623,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0315
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5625,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2100
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:561.483,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:54
|METUR
|5,17
|55.717.186
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.049.464
|% 9,98
|
|BURCE
|188,10
|105.540.663
|% -10,00
|
|SASA
|56,35
|6.778.444.867
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.815.035
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,05
|1.617.843.478
|% -8,81
|
|THYAO
|178,80
|7.778.800.807
|% -2,45
|
|SASA
|56,35
|6.778.444.867
|% -9,98
|
|EREGL
|37,50
|4.191.034.444
|% -1,16
|
|KRDMD
|21,84
|3.742.503.232
|% 2,25
|
|AKBNK
|18,10
|3.400.838.713
|% 0,11
|
|EKGYO
|7,48
|2.160.994.457
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,82
|3.124.051.617
|% -0,17
|
|ISCTR
|13,01
|2.525.685.923
|% -0,69
|
|AKBNK
|18,10
|3.400.838.713
|% 0,11
|
|KRDMD
|21,84
|3.742.503.232
|% 2,25
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6367
|23,6537
|% 0,17
|
|Euro
|25,5505
|25,5867
|% 0,91
|
|Sterlin
|29,6818
|29,8307
|% 0,74
|
|Frank
|26,0070
|26,1637
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2813
|6,3128
|% 0,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,73
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.836
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|2,69
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem