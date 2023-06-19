***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2023 10:05
***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Dell Technologies İş Ortakları Buluşması etkinliğinde 2022 yılında Dell Technologies kanalında göstermiş olduğu performansı ile "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159609
BIST
13:215.398
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -77,39
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:2123,6636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0493
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:2125,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0052
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:211.484,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.484,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:21
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.204.495
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.964.600
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.699.533
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.090.826
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.110.607
|% -5,04
|
|OSMEN
|96,40
|37.539.941
|% -5,02
|
|THYAO
|178,30
|3.575.534.185
|% -1,33
|
|ASTOR
|56,60
|2.128.585.906
|% 4,81
|
|AKBNK
|18,63
|1.344.504.940
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,47
|1.246.025.424
|% -2,58
|
|PENTA
|27,94
|1.227.164.173
|% 7,30
|
|YKBNK
|12,47
|1.246.025.424
|% -2,58
|
|ADESE
|1,47
|142.929.340
|% -0,68
|
|ZOREN
|2,96
|262.184.569
|% 0,68
|
|ODAS
|6,94
|565.072.127
|% 6,44
|
|ISCTR
|13,14
|1.009.597.020
|% -2,09
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6580
|23,6636
|% 0,21
|
|Euro
|25,8320
|25,8440
|% 0,02
|
|Sterlin
|30,2303
|30,3819
|% 0,17
|
|Frank
|26,3072
|26,4657
|% -0,04
|
|Riyal
|6,2913
|6,3229
|% 0,21
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|-46,00
|
|Tam
|9.750
|9.998
|-42,07
|
|Yarım
|4.780
|4.851
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|-0,05
|