***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Dell Technologies İş Ortakları Buluşması etkinliğinde 2022 yılında Dell Technologies kanalında göstermiş olduğu performansı ile "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159609BIST