***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFERENC ZOLTAN LAZAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli CEE Bölge Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Yoktur Bağımsız Üye DeğilKRIS EMILE P. MEES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYASEMİN YÜCEL KARASU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Akademisyen-Danışman Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan YardımcısıDESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.07.2020 İcrada Görevli Değil Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260169BIST