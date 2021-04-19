***INM* *AYDEM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.04.2021 09:31
***INM******AYDEM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.20201
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929032
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
0
En Düşük
0
18:058,0573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
18:059,6572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0153
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
18:05460,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,53
|Açılış
|: 460,91
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
460,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|35,34
|205.275.459
|% 2,46
|
|NATEN
|40,52
|127.330.279
|% 2,39
|
|KFEIN
|26,90
|10.586.997
|% 0,71
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|LOGO
|160,20
|42.729.986
|% -1,04
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|AGHOL
|21,54
|13.337.135
|% 0,00
|
|QNBFL
|99,50
|370.780
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% 0,00
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0546
|8,0573
|% -0,01
|
|Euro
|9,6493
|9,6572
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,1256
|11,1814
|% 0,03
|
|Frank
|8,7219
|8,7744
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1424
|2,1531
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|4,68
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-0,08
|