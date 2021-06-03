***INM* *BASGZ*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.06.2021 09:52
***INM******BASGZ*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939793
BIST
12:391.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:398,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0453
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:3910,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0495
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5475
En Düşük
10,4950
12:39525,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,74
|Açılış
|: 525,51
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:36
|KATMR
|3,63
|45.414.537
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.167.782
|% 9,87
|
|MZHLD
|42,00
|3.372.289
|% 8,86
|
|EPLAS
|29,96
|8.978.434
|% 8,55
|
|GOLTS
|48,40
|25.779.151
|% 8,18
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,12
|36.580.734
|% -4,25
|
|THYAO
|13,95
|1.167.992.041
|% 2,20
|
|GARAN
|8,06
|597.653.536
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,93
|411.248.055
|% 1,54
|
|SISE
|7,96
|330.709.290
|% 1,92
|
|PETKM
|6,38
|267.873.926
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|247.103.331
|% -0,45
|
|THYAO
|13,95
|1.167.992.041
|% 2,20
|
|GARAN
|8,06
|597.653.536
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,63
|38.611.235
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,95
|110.441.686
|% 1,04
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6310
|8,6326
|% 0,46
|
|Euro
|10,5342
|10,5392
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,2083
|12,2696
|% 0,56
|
|Frank
|9,5564
|9,6139
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,50
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|-8,40
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|-4,06
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,03
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,06
|