***INM* *BORLS*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
11.10.2023 14:22
***INM******BORLS*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204203
BIST
'
16:058.388
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -54,43
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0527,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0179
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0529,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0315
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:051.670,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,57
|Açılış
|: 1.670,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TKNSA
|35,86
|594.712.436
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.619.548
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.033.161
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.180.496
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,30
|548.809.221
|% -9,05
|
|SKBNK
|6,94
|1.007.909.417
|% -8,68
|
|TETMT
|2.580,00
|29.374.051
|% -7,86
|
|ARENA
|30,04
|124.543.339
|% -7,74
|
|PETKM
|24,72
|4.291.987.560
|% 0,32
|
|THYAO
|231,70
|3.986.347.667
|% -2,69
|
|DMRGD
|22,22
|3.381.189.607
|% 1,46
|
|ISCTR
|25,48
|2.945.705.841
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,40
|2.907.885.945
|% 0,94
|
|ZOREN
|6,29
|1.475.472.329
|% -1,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.496.899.092
|% -1,90
|
|PETKM
|24,72
|4.291.987.560
|% 0,32
|
|ODAS
|13,71
|2.381.641.193
|% 0,44
|
|YKBNK
|19,40
|2.907.885.945
|% 0,94
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7318
|27,7347
|% 0,06
|
|Euro
|29,4477
|29,4624
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0307
|34,2013
|% 0,25
|
|Frank
|30,6128
|30,7972
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3706
|7,4075
|% 0,06
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|10,89
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.334
|11.419
|23,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.866
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,66
|0,20
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,57
|