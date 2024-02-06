***INM* *BORSK*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.02.2024 15:28
***INM******BORSK*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BORSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOR ŞEKER A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247112
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.000,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.000,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5541
|30,5583
|% 0,01
|
|Euro
|32,8755
|32,8954
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,3417
|38,5340
|% 0,39
|
|Frank
|34,9478
|35,1583
|% -0,04
|
|Riyal
|8,1271
|8,1679
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|906,82
|908,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,33
|956,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,55
|78,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,08
|2.037,40
|% 0,66
|