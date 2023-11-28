***INM* *CATES*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.11.2023 14:45
***INM******CATES*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220523
BIST
'
16:598.074
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -32,78
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
16:5928,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
16:5931,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0604
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
16:591.879,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.879,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler16:59
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.693.185
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|CVKMD
|394,25
|771.627.696
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.755.966
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.077.380
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.580.988
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.408.571.292
|% 0,19
|
|SASA
|48,82
|4.303.969.021
|% 4,67
|
|TUPRS
|154,50
|3.283.404.411
|% -0,96
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|AKBNK
|34,24
|2.776.130.995
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,22
|1.036.360.144
|% -1,69
|
|YKBNK
|19,27
|2.709.973.131
|% 1,37
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,27
|158.192.100
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,47
|801.456.763
|% -1,71
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9160
|28,9212
|% 0,05
|
|Euro
|31,7405
|31,7543
|% 0,19
|
|Sterlin
|36,4504
|36,6332
|% 0,21
|
|Frank
|32,7712
|32,9686
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,14
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,70
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|930,10
|931,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,21
|1.064,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,35
|2.021,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
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