***INM* *EGEPO*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.08.2021 11:06
***INM******EGEPO*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960371
BIST
10:521.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:528,3911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:529,8562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0370
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:52483,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,18
|Açılış
|: 483,81
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:52
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|GESAN
|27,24
|438.599.206
|% 9,57
|
|PENTA
|84,90
|6.697.527
|% 9,13
|
|VBTYZ
|24,06
|33.188.577
|% 7,12
|
|KTSKR
|57,65
|20.858.631
|% 6,76
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|AGYO
|4,32
|11.198.553
|% -5,05
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|EUYO
|3,74
|439.597
|% -3,86
|
|GARAN
|9,63
|517.087.847
|% 0,84
|
|GESAN
|27,24
|438.599.206
|% 9,57
|
|BRLSM
|12,75
|352.936.742
|% 5,28
|
|THYAO
|12,88
|281.187.609
|% 0,55
|
|PETKM
|6,09
|191.445.356
|% 0,83
|
|GARAN
|9,63
|517.087.847
|% 0,84
|
|ODAS
|1,45
|59.821.723
|% 1,40
|
|YKBNK
|2,59
|82.302.203
|% 0,39
|
|PETKM
|6,09
|191.445.356
|% 0,83
|
|BRLSM
|12,75
|352.936.742
|% 5,28
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3881
|8,3911
|% -0,07
|
|Euro
|9,8518
|9,8562
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,4643
|11,5218
|% -0,25
|
|Frank
|9,1326
|9,1876
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2274
|2,2385
|% -0,21
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,73
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,25
|70,25
|-0,16
|