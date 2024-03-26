***INM* *ENTRA*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.03.2024 16:16
***INM******ENTRA*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262598
BIST
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17:328.777
En Düşük
|Değişim
|: -2,79%
|| -252,12
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.768
En Yüksek
9.049
17:3232,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0896
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3234,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0617
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:322.258,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,27
|Açılış
|: 2.258,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:32
|IZMDC
|6,71
|242.774.170
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.480.176
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.874.356
|% -9,98
|
|THYAO
|282,25
|6.712.894.208
|% -1,22
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,00
|4.569.480.782
|% -0,19
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EREGL
|42,16
|4.144.432.583
|% -1,86
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,17
|4.027.767.577
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,36
|1.542.356.284
|% -3,70
|
|YKBNK
|26,62
|4.064.084.007
|% -1,84
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1931
|32,1962
|% 0,28
|
|Euro
|34,9135
|34,9443
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,9132
|41,1183
|% -0,22
|
|Frank
|35,8890
|36,0689
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6426
|8,6859
|% -0,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|
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