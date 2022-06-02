***INM* *EUREN*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.06.2022 11:57
***INM******EUREN*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034184
BIST
12:572.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,97
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.603
12:5716,5109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0569
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:5717,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0559
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:57989,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 989,55
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:55
|DOKTA
|26,76
|4.508.901
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,81
|57.135.367
|% 8,10
|
|EPLAS
|20,54
|38.464.331
|% 7,76
|
|RYSAS
|7,75
|44.962.437
|% 7,49
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|4.401.245
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,55
|206.816.122
|% -9,60
|
|AVGYO
|2,73
|8.428.835
|% -5,54
|
|METUR
|4,18
|10.010.032
|% -4,57
|
|SASA
|42,26
|2.198.970.866
|% 5,12
|
|THYAO
|48,96
|1.690.373.262
|% -1,29
|
|KARSN
|7,19
|1.566.113.217
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|932.028.304
|% -0,53
|
|EREGL
|34,66
|839.735.134
|% -0,06
|
|KARSN
|7,19
|1.566.113.217
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,92
|506.052.071
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,81
|306.140.677
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|178.381.323
|% 2,38
|
|SKBNK
|1,24
|83.263.559
|% -1,59
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5035
|16,5092
|% 0,34
|
|Euro
|17,7389
|17,7671
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6786
|20,7823
|% 0,19
|
|Frank
|17,1277
|17,2309
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3867
|4,4087
|% 0,25
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-2,84
|
|Altın Gr.
|989
|990
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,61
|