***INM* *FZLGY*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
28.01.2024 14:00
***INM******FZLGY*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243144
BIST
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18:058.346
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 176,39
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.348
18:0530,0999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1425
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,0244
18:0532,7100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1733
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6004
18:051.966,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.966,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.961,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TARKM
|742,50
|682.818.275
|% 10,00
|
|ORMA
|149,70
|8.248.743
|% 9,99
|
|DIRIT
|19,82
|9.443.437
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|300.280.491
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|202.369.666
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.737.383
|% -65,65
|
|TERA
|40,58
|104.695.044
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,30
|29.018.479
|% -9,96
|
|GZNMI
|31,00
|41.978.016
|% -7,41
|
|SAMAT
|50,60
|243.360.624
|% -6,81
|
|THYAO
|260,00
|11.688.369.435
|% 3,07
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|GUBRF
|148,00
|4.314.698.877
|% 6,47
|
|TCELL
|69,00
|4.251.237.955
|% 3,06
|
|EREGL
|43,30
|4.136.127.441
|% 1,12
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|QUAGR
|4,08
|1.821.004.317
|% -5,34
|
|ZOREN
|4,51
|815.222.908
|% 2,04
|
|YKBNK
|21,76
|3.854.174.842
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,30
|3.804.174.814
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9279
|30,0999
|% -0,47
|
|Euro
|32,3953
|32,7100
|% -0,53
|
|Sterlin
|38,3752
|38,5676
|% 0,12
|
|Frank
|34,9384
|35,1489
|% 0,56
|
|Riyal
|8,0552
|8,0956
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|915,76
|918,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,02
|960,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,72
|83,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,50
|2.018,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
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17:57TGSAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 907 adet işlem
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17:56HUNER
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17:55XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 99, 645.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde 7.49 oranında artışla 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 023, 071 adet işlem