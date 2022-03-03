***INM* *GRSEL*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.03.2022 12:34
***INM******GRSEL*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis A.Ş
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006767
BIST
12:582.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 36,83
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
12:5814,1521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0623
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
12:5815,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0261
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
12:58876,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,73
|Açılış
|: 876,99
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BUCIM
|2,02
|6.027.730
|% 13,48
|
|PKENT
|374,00
|8.390.687
|% 10,00
|
|DOBUR
|77,00
|7.235.226
|% 8,53
|
|KOZAL
|126,60
|679.935.898
|% 8,02
|
|PRKAB
|46,92
|27.308.205
|% 7,86
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|AKFGY
|3,38
|48.890.517
|% -6,37
|
|KONKA
|10,58
|95.270.183
|% -4,51
|
|HLGYO
|1,64
|20.110.570
|% -3,53
|
|KRDMD
|13,25
|1.552.108.952
|% 3,03
|
|THYAO
|26,12
|1.410.614.962
|% 0,54
|
|ASELS
|24,16
|1.262.481.884
|% 5,23
|
|EREGL
|35,54
|916.436.211
|% 3,07
|
|KOZAL
|126,60
|679.935.898
|% 8,02
|
|KRDMD
|13,25
|1.552.108.952
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,68
|279.251.222
|% 0,82
|
|THYAO
|26,12
|1.410.614.962
|% 0,54
|
|PETKM
|7,85
|415.312.196
|% 2,75
|
|ASELS
|24,16
|1.262.481.884
|% 5,23
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1420
|14,1529
|% 0,45
|
|Euro
|15,6916
|15,7457
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,8531
|18,9476
|% 0,17
|
|Frank
|15,3057
|15,3979
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7559
|3,7748
|% 0,32
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,45
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,67
|
|Cumhuriyet
|5.815
|5.903
|-1,00
|
|Tam
|5.793
|5.938
|11,26
|
|Yarım
|2.800
|2.872
|5,45
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|3,11
|