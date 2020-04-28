***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot 28 47.750.541 54.675.408TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.750.541 54.675.408BRÜT KAR (ZARAR)47.750.541 54.675.408Genel Yönetim GiderleriNot 29 -34.705.619 -35.219.664Pazarlama GiderleriNot 29 -4.650.476 -3.582.118Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot 31 3.205.969 19.685.556Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot 31 -3.240.288 -12.168.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.360.127 23.390.235Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot 32 143.505 301.895Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot 32 -9.336FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.503.632 23.682.794Finansman GelirleriNot 33 5.708.774 3.141.423Finansman GiderleriNot 33 -412.479 -246.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.799.927 26.577.950Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot 35 -3.070.192 -5.908.308Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.312.915 -6.029.958Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri242.723 121.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.729.735 20.669.642DÖNEM KARI (ZARARI)10.729.735 20.669.642Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.729.735 20.669.642Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç Not:36 1,00440000 1,93480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.423.614 39.067.122Dönem Karı (Zararı)10.729.735 20.669.642Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.729.735 20.669.642Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.852.606 8.059.192Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot 18-19 1.596.041 1.613.122Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-657.761 137.346Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot 10 -657.761 137.346Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler869.506 217.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot 24 247.083 217.529Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot 22 575.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot 22 47.423 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-21.813 173.551Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot 33 -52.157 -82Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot 33 30.344 173.633Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot 35 3.070.192 5.908.308Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot 32 -3.559 9.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.631.782 16.493.166Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not 7 -3.598 25Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot 10 -19.860.935 -14.347.992İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not 10 -19.860.935 -14.347.992Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot 11 -11.087.105 15.148.174İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not 11-37 -10.791.431 15.397.754İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not 11 -295.674 -249.580Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not 26 -80.936 -57.091Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot 10 17.204.440 14.913.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not 10-37 0 -223.029İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not 10 17.204.440 15.136.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not 12 133.403 808.072Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot 11 122.036 -63.183İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not 11 122.036 -63.183Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not 26 -59.087 59.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 33.006Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.950.559 45.222.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot 24 -122.319 -56.051Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not 35 -3.251.854 -6.098.827YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.164.788 -13.935Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot 18-19 3.559 8.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot 18 -19-32 -2.168.347 -22.709FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI798.476 -37.483.014Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot 8 223.570 82.305Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot 8 -617.144 -808.728Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot 8-18 1.166.226 0Ödenen Temettüler0 -36.756.012Ödenen FaizNot 33 -26.471 -138Alınan FaizNot 33 52.295 -441YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.789.926 1.570.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.789.926 1.570.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot 6 13.367.793 11.797.620DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot 6 10.577.867 13.367.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot 6 19.723.280 17.972.917Finansal YatırımlarNot 7 336 338Ticari AlacaklarNot 10 88.252.910 67.734.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot 10 88.252.910 67.734.214Diğer AlacaklarNot 11 31.374.013 20.610.632İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot 11-37 31.304.901 20.513.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot 11 69.112 97.162Peşin Ödenmiş GiderlerNot 26 660.220 579.284ARA TOPLAM140.010.759 106.897.385TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR140.010.759 106.897.385DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot 7 3.054.309 3.050.709Diğer AlacaklarNot 11 1.118.487 794.763İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot 11 1.118.487 794.763Maddi Duran VarlıklarNot 18 686.617 1.364.471Kullanım Hakkı VarlıklarıNot 18 1.080.665 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar735.511 566.025Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot 19 735.511 566.025Ertelenmiş Vergi VarlığıNot 35 216.498 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.892.087 5.775.968TOPLAM VARLIKLAR146.902.846 112.673.353KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot 8 567.347 426.340Ticari BorçlarNot 10 82.433.209 60.688.342İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot 10 82.433.209 60.688.342Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot 12 3.657.800 3.524.398Diğer BorçlarNot 11 341.832 219.796İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot 11 341.832 219.796Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not 26 0 59.087Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot 35 432.368 371.307Kısa Vadeli KarşılıklarNot 22 926.142 293.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot 22 303.590 293.424Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot 22 622.552 129ARA TOPLAM88.358.698 65.582.823TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.358.698 65.582.823UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot 8 635.509 0Uzun Vadeli Karşılıklar768.431 617.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot 24 768.431 617.064Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot 35 0 34.313TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.403.940 651.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.762.638 66.234.200ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot 27 57.140.208 46.439.153Ödenmiş Sermaye10.682.692 10.682.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-328.550 -299.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.550 -299.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.550 -299.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.570.798 12.053.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.485.533 3.333.194Net Dönem Karı veya Zararı10.729.735 20.669.642TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.140.208 46.439.153TOPLAM KAYNAKLAR146.902.846 112.673.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.586.174 2.586.174 2.586.174Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.682.692 -187.458 12.053.495 31.346.404 8.742.802 62.637.935 62.637.935Transferler27 8.742.802 -8.742.802Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -112.412 20.669.642 20.557.230 20.557.230Dönem Karı (Zararı)20.669.642 20.669.642 20.669.642Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-112.412 -112.412 -112.412Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler27 -36.756.012 -36.756.012 -36.756.012Dönem Sonu Bakiyeler10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153Transferler27 3.517.303 17.152.339 -20.669.642Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -28.680 10.729.735 10.701.055 10.701.055Dönem Karı (Zararı)10.729.735 10.729.735 10.729.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28.680 -28.680 -28.680Dönem Sonu Bakiyeler10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.729.735 20.669.642DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28.680 -112.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not 24 -36.768 -140.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.088 28.103Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot 24 8.088 28.103Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.680 -112.412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.701.055 20.557.230Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları10.701.055 20.557.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840889BIST