***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 39.191.639 8.361.813TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.191.639 8.361.813BRÜT KAR (ZARAR)39.191.639 8.361.813Genel Yönetim GiderleriNot.29 -15.982.420 -7.913.540Pazarlama GiderleriNot.29 -967.197 -1.264.407Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 2.462.772 1.189.879Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -481.831 -694.262ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.222.963 -320.517Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 4 2FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.222.967 -320.515Finansman GelirleriNot.33 1.219.426 1.197.082Finansman GiderleriNot.33 -619.148 -38.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.823.245 838.449Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.596.577 -207.415Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.615.906 -281.093Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19.329 73.678SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.226.668 631.034DÖNEM KARI (ZARARI)19.226.668 631.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.226.668 631.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.807.277 -5.449.778Dönem Karı (Zararı)19.226.668 631.034Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.226.668 631.034Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.050.531 717.543Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot: 18-19 291.359 342.407Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.585Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot : 10 -2.585Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler171.979 152.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 128.647 152.946Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 43.332Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.384 17.360Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -9.384 -31Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 17.391Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 5.596.577 207.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.761 -6.415.821Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -877.659 -9Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 7.032.570 -18.610.468İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10 7.032.570 -18.610.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -5.930.816 -3.737.882İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.908.463 -3.602.716İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.353 -135.166Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -692.167 -779.367Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -5.649.423 17.775.274İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.649.423 17.775.274Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 6.240.327 -1.094.041Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -158.593 76.949İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-158.593 76.949Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 -46.277Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.241.438 -5.067.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler56.850 56.850Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerNot.27 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.682.692 -271.700 15.570.798 31.215.268 19.226.668 76.423.726 76.423.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19.226.668 631.034DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar56.850 -14.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.24 72.884 -18.057Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.034 3.611Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.24 -16.034 3.611Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.850 -14.446TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.283.518 616.588Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.283.518 616.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847681BIST