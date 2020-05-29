***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 15:54
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 39.191.639 8.361.813
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.191.639 8.361.813
BRÜT KAR (ZARAR)
39.191.639 8.361.813
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -15.982.420 -7.913.540
Pazarlama Giderleri
Not.29 -967.197 -1.264.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 2.462.772 1.189.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -481.831 -694.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.222.963 -320.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 4 2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.222.967 -320.515
Finansman Gelirleri
Not.33 1.219.426 1.197.082
Finansman Giderleri
Not.33 -619.148 -38.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.823.245 838.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.596.577 -207.415
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.615.906 -281.093
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.329 73.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.226.668 631.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.226.668 631.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.226.668 631.034
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.807.277 -5.449.778
Dönem Karı (Zararı)
19.226.668 631.034
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.226.668 631.034
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.050.531 717.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not: 18-19 291.359 342.407
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.585
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not : 10 -2.585
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
171.979 152.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 128.647 152.946
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 43.332
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.384 17.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -9.384 -31
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 17.391
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 5.596.577 207.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.761 -6.415.821
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -877.659 -9
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 7.032.570 -18.610.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 7.032.570 -18.610.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -5.930.816 -3.737.882
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.908.463 -3.602.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.353 -135.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -692.167 -779.367
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -5.649.423 17.775.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.649.423 17.775.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 6.240.327 -1.094.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -158.593 76.949
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-158.593 76.949
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 -46.277
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.241.438 -5.067.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
56.850 56.850
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
Not.27 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -271.700 15.570.798 31.215.268 19.226.668 76.423.726 76.423.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.226.668 631.034
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.850 -14.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 72.884 -18.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.034 3.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 -16.034 3.611
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.850 -14.446
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.283.518 616.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.283.518 616.588
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847681
BIST