***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 82.952.842 25.815.991 43.761.203 17.454.178Satışların MaliyetiNot.28 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.952.842 25.815.991 43.761.203 17.454.178FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)82.952.842 25.815.991 43.761.203 17.454.178Genel Yönetim GiderleriNot.29 -34.593.970 -16.446.112 -18.611.550 -8.532.572Pazarlama GiderleriNot.29 -2.103.151 -2.463.206 -1.135.954 -1.198.799Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 6.552.521 1.932.355 4.089.749 742.476Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -3.069.883 -1.923.053 -2.588.052 -1.228.791ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.738.359 6.915.975 25.515.396 7.236.492Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 182.997 139.892 182.993 139.890Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -800 0 -800 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.920.556 7.055.867 25.697.589 7.376.382Finansman GelirleriNot.33 2.814.257 2.617.211 1.594.831 1.420.129Finansman GiderleriNot.33 -227.185 -270.865 391.963 -232.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.507.628 9.402.213 27.684.383 8.563.764Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -11.493.225 -2.105.385 -5.896.648 -1.897.970Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.550.374 -2.343.575 -5.934.468 -2.062.482Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri57.149 238.190 37.820 164.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.014.403 7.296.828 21.787.735 6.665.794DÖNEM KARI (ZARARI)41.014.403 7.296.828 21.787.735 6.665.794Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.014.403 7.296.828 21.787.735 6.665.794Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not:36 3,83930000 0,68305000 2,03950000 0,62398000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.517.928 -3.666.629Dönem Karı (Zararı)41.014.403 7.296.828Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.014.403 7.296.828Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.396.791 3.859.199Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18 - 19 639.427 903.412Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler115.585 58.905Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 115.585 58.905Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler168.743 779.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 216.295 197.714Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 575.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -47.552 7.066Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-26.069 11.717Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -26.069 -12.527Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 0 24.244Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerNot.8-33 5.080 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 11.493.225 2.105.385Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 800 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.831.068 -14.058.000Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -1.612.011 -56Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -13.645.952 -4.722.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10 -13.645.952 -4.722.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -15.584.472 -13.489.225İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11-37 -15.499.719 -13.400.569İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11 -84.753 -88.656Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -291.573 -426.181Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 10.005.209 4.509.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-37 0 568.014İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10 10.005.209 3.941.831Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 8.018.499 -250Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 279.232 129.772İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.11 279.232 129.772Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 0 -59.087Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.580.126 -2.901.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -10.658 -111.943Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.35 -6.051.540 -652.713YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-425.561 -27.908Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 13.033 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19-32 -438.594 -27.908FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-374.185 -450.988Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 138.165 91.951Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -174.043 -340.454Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8-18 -364.646 -192.984Ödenen FaizNot.33 0 -22.463Alınan FaizNot.33 26.339 12.962YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.718.182 -4.145.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.718.182 -4.145.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 10.577.867 13.367.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 44.296.049 9.222.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 64.135.083 19.723.280Finansal YatırımlarNot.7 1.612.347 336Ticari AlacaklarNot.10 101.783.277 88.252.910İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 101.783.277 88.252.910Diğer AlacaklarNot.11 46.902.530 31.374.013İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 46.804.620 31.304.901İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 97.910 69.112Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 951.793 660.220İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 951.793 660.220ARA TOPLAM215.385.030 140.010.759TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR215.385.030 140.010.759DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 3.054.309 3.054.309Diğer AlacaklarNot.11 1.174.442 1.118.487İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 1.174.442 1.118.487Maddi Duran VarlıklarNot.18 839.591 686.617Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 1.588.408 1.080.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar753.306 735.511ŞerefiyeNot.20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 753.306 735.511Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 277.414 216.498TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.687.470 6.892.087TOPLAM VARLIKLAR223.072.500 146.902.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 752 36.630Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 623.756 530.717Ticari BorçlarNot.10 103.132.309 82.433.209İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 103.132.309 82.433.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 11.676.300 3.657.800Diğer BorçlarNot.11 621.064 341.832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 621.064 341.832Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 5.931.202 432.368Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 973.372 926.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 398.372 303.590Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 575.000 622.552ARA TOPLAM122.958.755 88.358.698TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.958.755 88.358.698UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 1.076.081 635.509Uzun Vadeli Karşılıklar896.413 768.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 896.413 768.431TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.972.494 1.403.940TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.931.249 89.762.638ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 98.141.251 57.140.208Ödenmiş Sermaye10.682.692 10.682.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-341.910 -328.550Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-341.910 -328.550Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.570.798 15.570.798Yasal Yedekler15.570.798 15.570.798Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31.215.268 20.485.533Net Dönem Karı veya Zararı41.014.403 10.729.735TOPLAM ÖZKAYNAKLAR98.141.251 57.140.208TOPLAM KAYNAKLAR223.072.500 146.902.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 -20.669.642 46.439.153 46.439.153Transferler3.517.303 17.152.339 -20.669.642 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.531 7.296.828 7.295.297 7.295.297Dönem Karı (Zararı)7.296.828 7.296.828 7.296.828Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.531 -1.531 -1.531Dönem Sonu Bakiyeler10.682.692 -301.401 15.570.798 20.485.533 7.296.828 53.734.450 53.734.450Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208Transferler27 10.729.735 -10.729.735 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -13.360 41.014.403 41.001.043 41.001.043Dönem Karı (Zararı)41.014.403 41.014.403 41.014.403Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.360 -13.360 -13.360Dönem Sonu Bakiyeler10.682.692 -341.910 15.570.798 31.215.268 41.014.403 98.141.251 98.141.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)41.014.403 7.296.828 21.787.735 6.665.794DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.360 -1.531 -70.210 12.915Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not:24 -17.127 -1.962 -90.011 16.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.767 431 19.801 -3.180Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot:24 3.767 431 19.801 -3.180Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.360 -1.531 -70.210 12.915TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.001.043 7.295.297 21.717.525 6.678.709Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.001.043 7.295.297 21.717.525 6.678.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869242BIST