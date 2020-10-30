***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 16:53
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 117.888.934 35.997.869 34.936.092 10.181.878
Satışların Maliyeti
Not.28 -1.451.560 0 -1.451.560 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
116.437.374 35.997.869 33.484.532 10.181.878
BRÜT KAR (ZARAR)
116.437.374 35.997.869 33.484.532 10.181.878
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -49.056.455 -24.813.526 -14.462.485 -8.367.414
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -3.265.521 -3.289.408 -1.162.370 -826.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 10.952.867 2.640.082 4.400.346 707.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -3.273.205 -2.883.815 -203.322 -960.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.795.060 7.651.202 22.056.701 735.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 382.417 139.892 199.420 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 800 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.177.477 7.791.094 22.256.921 735.227
Finansman Gelirleri
Not.33 4.141.207 4.345.288 1.326.950 1.728.077
Finansman Giderleri
Not.33 -359.857 -385.834 -132.672 -114.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.958.827 11.750.548 23.451.199 2.348.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.693.745 -2.638.759
Not.35 -16.733.262 -2.875.195 -5.182.888 -531.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.517 236.436 -17.632 -1.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.351.482 -4.346.526
Dönem Karı (Zararı)
59.265.082 9.111.789
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.265.082 9.111.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.642.643 3.961.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 974.924 1.217.094
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
115.585 -657.761
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Noy.10 115.585 -657.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
87.974 750.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 135.526 162.100
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 575.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -47.552 13.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.259 12.455
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -35.259 -16.693
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 0 29.148
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 5.080 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 16.693.745 2.638.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -199.406 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.560.988 -14.591.860
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -2.148.679 -104
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -39.157.149 -14.187.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.157.149 -14.187.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -42.957.458 -12.854.920
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.803.136 -12.760.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.322 -94.615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -76.004 -148.068
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 32.835.173 13.408.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 16.825
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.835.173 13.392.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 3.686.967 -921.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 203.283 170.658
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
203.283 170.658
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 138.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.879 -197.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.346.737 -1.518.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -10.658 -111.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -11.984.597 -2.715.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-510.000 -1.658.080
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.240 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 213.240 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -723.240 -1.658.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-526.758 745.353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 240.183 112.164
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -262.852 -466.512
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -539.699 1.109.550
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.14 0 0
Ödenen Faiz
Not.33 0 -27.035
Alınan Faiz
Not.33 35.610 17.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.314.724 -5.259.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.314.724 -5.259.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 10.577.867 13.367.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 26.892.591 8.108.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 41.566.119 19.723.280
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.149.015 336
Ticari Alacaklar
Not.10 127.294.474 88.252.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
127.294.474 88.252.910
Diğer Alacaklar
Not.11 74.247.746 31.374.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 74.108.037 31.304.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 139.709 69.112
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 736.224 660.220
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 736.224 660.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
245.993.578 140.010.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.993.578 140.010.759
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
Not.11 1.202.212 1.118.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.202.212 1.118.487
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 993.399 686.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.397.155 1.080.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
742.090 735.511
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 742.090 735.511
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
No.35 249.958 216.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.639.123 6.892.087
TOPLAM VARLIKLAR
253.632.701 146.902.846
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 13.961 36.630
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 814.117 530.717
Ticari Borçlar
Not.10 120.796.848 82.433.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 120.796.848