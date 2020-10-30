***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 117.888.934 35.997.869 34.936.092 10.181.878Satışların MaliyetiNot.28 -1.451.560 0 -1.451.560 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)116.437.374 35.997.869 33.484.532 10.181.878BRÜT KAR (ZARAR)116.437.374 35.997.869 33.484.532 10.181.878Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -49.056.455 -24.813.526 -14.462.485 -8.367.414Pazarlama GiderleriNot.29-30 -3.265.521 -3.289.408 -1.162.370 -826.202Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 10.952.867 2.640.082 4.400.346 707.727Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -3.273.205 -2.883.815 -203.322 -960.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.795.060 7.651.202 22.056.701 735.227Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 382.417 139.892 199.420 0Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 0 0 800 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.177.477 7.791.094 22.256.921 735.227Finansman GelirleriNot.33 4.141.207 4.345.288 1.326.950 1.728.077Finansman GiderleriNot.33 -359.857 -385.834 -132.672 -114.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.958.827 11.750.548 23.451.199 2.348.335Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.693.745 -2.638.759Not.35 -16.733.262 -2.875.195 -5.182.888 -531.620Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.517 236.436 -17.632 -1.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961DÖNEM KARI (ZARARI)59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.351.482 -4.346.526Dönem Karı (Zararı)59.265.082 9.111.789Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)59.265.082 9.111.789Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.642.643 3.961.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 974.924 1.217.094Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler115.585 -657.761Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNoy.10 115.585 -657.761Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler87.974 750.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 135.526 162.100Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 575.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -47.552 13.434Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-35.259 12.455Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -35.259 -16.693Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 0 29.148Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerNot.8-33 5.080 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 16.693.745 2.638.759Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -199.406 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.560.988 -14.591.860Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -2.148.679 -104Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -39.157.149 -14.187.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.157.149 -14.187.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -42.957.458 -12.854.920İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.803.136 -12.760.305İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-154.322 -94.615Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -76.004 -148.068Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 32.835.173 13.408.843İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 16.825İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32.835.173 13.392.018Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 3.686.967 -921.580Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 203.283 170.658İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)203.283 170.658Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 138.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.879 -197.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.346.737 -1.518.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -10.658 -111.943Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.35 -11.984.597 -2.715.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-510.000 -1.658.080Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri213.240 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 213.240 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19-32 -723.240 -1.658.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-526.758 745.353Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 240.183 112.164Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -262.852 -466.512Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8-18 -539.699 1.109.550Türev Araçlardan Nakit GirişleriNot.14 0 0Ödenen FaizNot.33 0 -27.035Alınan FaizNot.33 35.610 17.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.314.724 -5.259.253NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.314.724 -5.259.253DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 10.577.867 13.367.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 26.892.591 8.108.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 41.566.119 19.723.280Finansal YatırımlarNot.7 2.149.015 336Ticari AlacaklarNot.10 127.294.474 88.252.910İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar127.294.474 88.252.910Diğer AlacaklarNot.11 74.247.746 31.374.013İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 74.108.037 31.304.901İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 139.709 69.112Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 736.224 660.220İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 736.224 660.220Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.35 0 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 0 0ARA TOPLAM245.993.578 140.010.759TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR245.993.578 140.010.759DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 3.054.309 3.054.309Diğer Finansal Yatırımlar3.054.309 3.054.309Diğer AlacaklarNot.11 1.202.212 1.118.487İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 1.202.212 1.118.487Maddi Duran VarlıklarNot.18 993.399 686.617Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 1.397.155 1.080.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar742.090 735.511ŞerefiyeNot.20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 742.090 735.511Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 0 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNo.35 249.958 216.498TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.639.123 6.892.087TOPLAM VARLIKLAR253.632.701 146.902.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 13.961 36.630Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 814.117 530.717Ticari BorçlarNot.10 120.796.848 82.433.209İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 120.796.848