***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 142.877.541 47.750.541Satışların MaliyetiNot.28 -2.702.108 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)140.175.433 47.750.541BRÜT KAR (ZARAR)140.175.433 47.750.541Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -63.031.139 -34.705.619Pazarlama GiderleriNot.29-30 -5.158.563 -4.650.476Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 13.873.937 3.006.860Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -8.373.184 -2.965.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.486.484 8.435.552Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 380.229 143.505Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.866.713 8.579.057Finansman GelirleriNot.33 7.067.472 5.907.883Finansman GiderleriNot.33 -838.256 -687.013SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)84.095.929 13.799.927Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -18.522.607 -3.070.192Dönem Vergi (Gideri) Geliri-18.593.756 -3.312.915Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri71.149 242.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.573.322 10.729.735DÖNEM KARI (ZARARI)65.573.322 10.729.735Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık PaylarıNot.36 65.573.322 10.729.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç Not:36 2,18580000 0,35770000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.112.913 -1.404.677Dönem Karı (Zararı)65.573.322 10.729.735Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.573.322 10.729.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.203.933 4.871.542Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:18-19 1.872.986 1.596.041Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler442.910 -657.761Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 442.910 -657.761Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler606.902 869.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 654.454 247.083Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 575.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -47.552 47.423Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-47.827 -21.813Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -47.827 -52.157Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 0 30.344Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerNot.8-33 3.573 18.936Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 18.522.607 3.070.192Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -197.218 -3.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.485.539 -13.631.781Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -2.731.673 -3.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -35.464.064 -19.860.935İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.464.064 -19.860.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -54.203.117 -11.087.105İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.016.190 -10.791.431İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-186.927 -295.674Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 -305.910 -80.935Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 34.358.648 17.204.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)34.358.648 17.204.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 1.959.640 133.403Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 159.329 122.036İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)159.329 122.036Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 0 -59.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-258.392 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.291.716 1.969.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -10.658 -122.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.35 -17.168.145 -3.251.854YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-684.115 -477.567Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 211.052 3.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19-32 -895.167 -481.126FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.049.432 -908.531Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 372.831 223.570Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -405.826 -617.144Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8-18 -1.065.478 -539.932Türev Araçlardan Nakit GirişleriNot.14 0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen FaizNot.33 0 -26.471Alınan FaizNot.33 49.041 51.446YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.379.366 -2.790.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.379.366 -2.790.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 10.577.018 13.367.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 21.956.384 10.577.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 42.683.367 19.723.280Finansal YatırımlarNot.7 2.732.009 336Ticari AlacaklarNot.10 123.274.064 88.252.910İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 123.274.064 88.252.910Diğer AlacaklarNot.11 85.447.209 31.374.013İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 85.321.091 31.304.901İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 126.118 69.112Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 966.130 660.220İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 966.130 660.220Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.35 0 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 1.422 0ARA TOPLAM255.104.201 140.010.759TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR255.104.201 140.010.759DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 3.054.309 3.054.309Diğer Finansal Yatırımlar3.054.309 3.054.309Diğer AlacaklarNot.11 1.248.408 1.118.487İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 1.248.408 1.118.487Maddi Duran VarlıklarNot.18 1.031.670 686.617Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 2.157.736 1.080.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar722.868 735.511ŞerefiyeNot.20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 722.868 735.511Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 0 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 290.959 216.498TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.505.950 6.892.087TOPLAM VARLIKLAR263.610.151 146.902.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 3.635 36.630İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.635 36.630Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 1.715.053 530.717İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.365.297 423.671İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları349.756 107.046Ticari BorçlarNot.10 128.373.792 82.433.209İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 128.373.792 82.433.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 5.617.440 3.657.800Diğer BorçlarNot.11 501.161 341.832İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 501.161 341.832Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 0 0Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 1.857.979 432.368Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.282.616 926.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 707.616 303.590Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 575.000 622.552ARA TOPLAM139.351.676 88.358.698TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.351.676 88.358.698UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 533.432 635.509İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 635.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar533.432 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.024.763 768.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 1.024.763 768.431Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.558.195 1.403.940TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER140.909.871 89.762.638ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 122.700.280 57.140.208Ödenmiş Sermaye30.000.000 10.682.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-341.800 -328.550Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.570.798 15.570.798Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.897.960 20.485.533Net Dönem Karı veya Zararı65.573.322 10.729.735TOPLAM ÖZKAYNAKLAR122.700.280 57.140.208TOPLAM KAYNAKLAR263.610.151 146.902.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153Transferler27 3.517.303 17.152.339 -20.669.642Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -28.680 10.729.735 10.701.055 10.701.055Dönem Karı (Zararı)10.729.735 10.729.735 10.729.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28.680 -28.680 -28.680Dönem Sonu Bakiyeler10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208Transferler27 10.729.735 -10.729.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -13.250 65.573.322 65.560.072 65.560.072Dönem Karı (Zararı)65.573.322 65.573.322 65.573.322Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.250 -13.250 -13.250Sermaye Arttırımı19.317.308 -19.317.308Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)65.573.322 10.729.735DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.250 -28.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.24 -16.562 -36.768Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.312 8.088Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.24 3.312 8.088Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.250 -28.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.560.072 10.701.055Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.560.072 10.701.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922318BIST