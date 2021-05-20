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***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 16:10



***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 41.388.517 39.191.639
Satışların Maliyeti
Not.28 -2.311.018 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.077.499 39.191.639
BRÜT KAR (ZARAR)
39.077.499 39.191.639
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -15.757.712 -15.982.420
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -1.856.818 -967.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 6.263.890 2.462.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -2.290.100 -481.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.436.759 24.222.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 834 4
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.437.593 24.222.967
Finansman Gelirleri
Not.33 3.894.834 1.219.426
Finansman Giderleri
Not.33 -2.196.006 -619.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.136.421 24.823.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -6.730.630 -5.596.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.941.612 -5.615.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
210.982 19.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.405.791 19.226.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.405.791 19.226.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
Not.36 20.405.791 19.226.668
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.804.523 24.812.357
Dönem Karı (Zararı)
20.405.791 19.226.668
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.405.791 19.226.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.157.395 6.055.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 1.081.363 291.359
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
261.302 171.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 261.302 128.647
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 43.332
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.924 -9.384
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -10.474 -9.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 95.398 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 0 5.080
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 6.730.630 5.596.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -824 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.899.527 -35.761
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.730.344 -877.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -33.882.253
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Çeyrek 806 825 0,30  
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Gümüş Gr. 7,51 7,52 0,02  
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