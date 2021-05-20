***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 41.388.517 39.191.639Satışların MaliyetiNot.28 -2.311.018 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.077.499 39.191.639BRÜT KAR (ZARAR)39.077.499 39.191.639Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -15.757.712 -15.982.420Pazarlama GiderleriNot.29-30 -1.856.818 -967.197Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 6.263.890 2.462.772Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -2.290.100 -481.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.436.759 24.222.963Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 834 4Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.437.593 24.222.967Finansman GelirleriNot.33 3.894.834 1.219.426Finansman GiderleriNot.33 -2.196.006 -619.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.136.421 24.823.245Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -6.730.630 -5.596.577Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.941.612 -5.615.906Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri210.982 19.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.405.791 19.226.668DÖNEM KARI (ZARARI)20.405.791 19.226.668Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık PaylarıNot.36 20.405.791 19.226.668Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.804.523 24.812.357Dönem Karı (Zararı)20.405.791 19.226.668Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.405.791 19.226.668Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.157.395 6.055.611Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 1.081.363 291.359Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler261.302 171.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 261.302 128.647Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 43.332Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.924 -9.384Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -10.474 -9.384Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 95.398 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerNot.8-33 0 5.080Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 6.730.630 5.596.577Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -824 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.899.527 -35.761Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 2.730.344 -877.659Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -33.882.253