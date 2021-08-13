***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 62.061.123 82.952.842 20.672.606 43.761.203Satışların MaliyetiNot.28 -2.311.018TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.750.105 82.952.842 20.672.606 43.761.203Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)59.750.105 82.952.842 20.672.606 43.761.203Genel Yönetim GiderleriNot.29 -30.019.260 -34.593.970 -14.261.548 -18.611.550Pazarlama GiderleriNot.29 -3.410.452 -2.103.151 -1.553.634 -1.135.954Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 9.882.942 6.420.591 3.619.052 3.957.819Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -6.047.522 -2.761.198 -3.757.422 -2.279.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.155.813 49.915.114 4.719.054 25.692.151Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 1.897.657 182.997 1.896.823 182.993Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -800 -800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.053.470 50.097.311 6.615.877 25.874.344Finansman GelirleriNot.33 8.927.073 2.946.187 5.032.239 1.726.761Finansman GiderleriNot.33 -3.304.096 -535.870 -1.108.090 83.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.676.447 52.507.628 10.540.026 27.684.383Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -9.433.064 -11.493.225 -2.702.434 -5.896.648Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.814.897 -11.550.374 -2.873.285 -5.934.468Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri381.833 57.149 170.851 37.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.243.383 41.014.403 7.837.592 21.787.735DÖNEM KARI (ZARARI)28.243.383 41.014.403 7.837.592 21.787.735Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.243.383 41.014.403 7.837.592 21.787.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,94140000 1,36710000 0,26130000 0,72630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.797.049 34.517.928Dönem Karı (Zararı)28.243.383 41.014.403Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.243.383 41.014.403Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.973.006 12.396.791Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18 - 19 2.195.209 639.427Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.054.564 115.585Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 1.054.564 115.585Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler515.953 168.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 515.953 216.295Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -47.552Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler269.338 -26.069Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -28.323 -26.069Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 297.661Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerNot.8-33 5.080Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot: 35 9.433.064 11.493.225Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -1.495.122 800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.388.829 -12.831.068Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not:7 2.730.508 -1.612.011Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.701.782 -13.645.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 -57.701.782 -13.645.952Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 -19.065.557 -15.584.472İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.871.973 -15.499.719İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-193.584 -84.753Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 -178.943 -291.573Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 30.591.468 10.005.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.591.468 10.005.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 -1.037.926 8.018.499Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 2.270.961 279.232İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.270.961 279.232İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.442 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.172.440 40.580.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot: 24 -48.722 -10.658Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not: 35 -7.575.887 -6.051.540YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.281.969 -425.561Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 1.577.076 13.033Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19-32 -295.107 -438.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.295.588 -374.185Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:8 73.981.790 138.165Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 -67.965.291 -174.043Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8-18 -1.474.217 -364.646Ödenen FaizNot:33 -275.038 0Alınan FaizNot:33 28.344 26.339YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.219.492 33.718.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.219.492 33.718.182DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot: 6 21.956.384 10.577.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot: 6 17.736.892 44.296.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 33.566.229 42.683.367Finansal YatırımlarNot.7 1.501 2.732.009Ticari Alacaklar179.921.282 123.274.064İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 179.921.282 123.274.064Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar104.398.928 85.447.209İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 104.193.064 85.321.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 205.864 126.118Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler1.062.231 966.130İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 1.062.231 966.130Diğer Dönen VarlıklarNot.26 1.422ARA TOPLAM318.950.171 255.104.201TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR318.950.171 255.104.201DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 3.054.309 3.054.309Diğer Alacaklar1.362.246 1.248.408İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 1.362.246 1.248.408Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran VarlıklarNot.18 2.619.199 1.031.670Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 3.994.561 2.157.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar633.130 722.868Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 633.130 722.868Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 82.842 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 711.224 290.959Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR12.457.511 8.505.950TOPLAM VARLIKLAR331.407.682 263.610.151KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.350 3.635İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 1.350 3.635Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.874.634 1.715.053İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları373.413 1.365.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.501.221 349.756Banka Kredileri7.501.221 349.756Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar154.067.635 128.373.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 154.067.635 128.373.792Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 4.579.514 5.617.440Diğer Borçlar2.772.122 501.161İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 2.772.122 501.161Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 4.096.989 1.857.979Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.631.447 1.282.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.056.447 707.616Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 575.000 575.000ARA TOPLAM175.023.691 139.351.676TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER175.023.691 139.351.676UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 4.258.733 533.432İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.258.733 533.432Banka KredileriNot.8 4.258.733 533.432Diğer Finansal YükümlülüklerNet Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208Transferler27 10.729.735 -10.729.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -13.360 41.014.403 41.001.043 41.001.043Dönem Karı (Zararı)41.014.403 41.014.403 41.014.403Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -13.360 -13.360 -13.360Dönem Sonu Bakiyeler10.682.692 -341.910 15.570.798 31.215.268 41.014.403 98.141.251 98.141.251Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280Transferler27 65.573.322 -65.573.322Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -153.732 28.243.383 28.089.651 28.089.651Dönem Karı (Zararı)28.243.383 28.243.383 28.243.383Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-153.732 -153.732 -153.732Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -495.532 15.570.798 77.471.282 28.243.383 150.789.931 150.789.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.243.383 41.014.403 7.837.592 21.787.735DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-153.732 -13.360 -137.976 -70.210Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not:24 -192.164 -17.127 -172.469 -90.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.432 3.767 34.493 19.801Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot:24 38.432 3.767 34.493 19.801Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-153.732 -13.360 -137.976 -70.210TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.089.651 41.001.043 7.699.616 21.717.525Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.089.651 41.001.043 7.699.616 21.717.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957984BIST