***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 16:48
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 62.061.123 82.952.842 20.672.606 43.761.203
Satışların Maliyeti
Not.28 -2.311.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.750.105 82.952.842 20.672.606 43.761.203
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
59.750.105 82.952.842 20.672.606 43.761.203
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -30.019.260 -34.593.970 -14.261.548 -18.611.550
Pazarlama Giderleri
Not.29 -3.410.452 -2.103.151 -1.553.634 -1.135.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 9.882.942 6.420.591 3.619.052 3.957.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -6.047.522 -2.761.198 -3.757.422 -2.279.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.155.813 49.915.114 4.719.054 25.692.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.897.657 182.997 1.896.823 182.993
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -800 -800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.053.470 50.097.311 6.615.877 25.874.344
Finansman Gelirleri
Not.33 8.927.073 2.946.187 5.032.239 1.726.761
Finansman Giderleri
Not.33 -3.304.096 -535.870 -1.108.090 83.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.676.447 52.507.628 10.540.026 27.684.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -9.433.064 -11.493.225 -2.702.434 -5.896.648
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.814.897 -11.550.374 -2.873.285 -5.934.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
381.833 57.149 170.851 37.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.243.383 41.014.403 7.837.592 21.787.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.243.383 41.014.403 7.837.592 21.787.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.243.383 41.014.403 7.837.592 21.787.735
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,94140000 1,36710000 0,26130000 0,72630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.797.049 34.517.928
Dönem Karı (Zararı)
28.243.383 41.014.403
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.243.383 41.014.403
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.973.006 12.396.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18 - 19 2.195.209 639.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.054.564 115.585
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.054.564 115.585
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
515.953 168.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 515.953 216.295
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -47.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
269.338 -26.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -28.323 -26.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 297.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 5.080
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not: 35 9.433.064 11.493.225
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -1.495.122 800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.388.829 -12.831.068
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not:7 2.730.508 -1.612.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.701.782 -13.645.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 -57.701.782 -13.645.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -19.065.557 -15.584.472
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.871.973 -15.499.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-193.584 -84.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -178.943 -291.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 30.591.468 10.005.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.591.468 10.005.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -1.037.926 8.018.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 2.270.961 279.232
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.270.961 279.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.442 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.172.440 40.580.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not: 24 -48.722 -10.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not: 35 -7.575.887 -6.051.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.281.969 -425.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 1.577.076 13.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -295.107 -438.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.295.588 -374.185
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 73.981.790 138.165
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -67.965.291 -174.043
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8-18 -1.474.217 -364.646
Ödenen Faiz
Not:33 -275.038 0
Alınan Faiz
Not:33 28.344 26.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.219.492 33.718.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.219.492 33.718.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not: 6 21.956.384 10.577.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not: 6 17.736.892 44.296.049
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 33.566.229 42.683.367
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.501 2.732.009
Ticari Alacaklar
179.921.282 123.274.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 179.921.282 123.274.064
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
104.398.928 85.447.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 104.193.064 85.321.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 205.864 126.118
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.062.231 966.130
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.062.231 966.130
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.422
ARA TOPLAM
318.950.171 255.104.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
318.950.171 255.104.201
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
1.362.246 1.248.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.362.246 1.248.408
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 2.619.199 1.031.670
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 3.994.561 2.157.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
633.130 722.868
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 633.130 722.868
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 82.842 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 711.224 290.959
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.457.511 8.505.950
TOPLAM VARLIKLAR
331.407.682 263.610.151
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.350 3.635
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.350 3.635
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.874.634 1.715.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
373.413 1.365.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.501.221 349.756
Banka Kredileri
7.501.221 349.756
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
154.067.635 128.373.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 154.067.635 128.373.792
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 4.579.514 5.617.440
Diğer Borçlar
2.772.122 501.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 2.772.122 501.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 4.096.989 1.857.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.631.447 1.282.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.056.447 707.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 575.000 575.000
ARA TOPLAM
175.023.691 139.351.676
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.023.691 139.351.676
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 4.258.733 533.432
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.258.733 533.432
Banka Kredileri
Not.8 4.258.733 533.432
Diğer Finansal Yükümlülükler
Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Transferler
27 10.729.735 -10.729.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -13.360 41.014.403 41.001.043 41.001.043
Dönem Karı (Zararı)
41.014.403 41.014.403 41.014.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -13.360 -13.360 -13.360
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -341.910 15.570.798 31.215.268 41.014.403 98.141.251 98.141.251
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Transferler
27 65.573.322 -65.573.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -153.732 28.243.383 28.089.651 28.089.651
Dönem Karı (Zararı)
28.243.383 28.243.383 28.243.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.732 -153.732 -153.732
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -495.532 15.570.798 77.471.282 28.243.383 150.789.931 150.789.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.243.383 41.014.403 7.837.592 21.787.735
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-153.732 -13.360 -137.976 -70.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not:24 -192.164 -17.127 -172.469 -90.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.432 3.767 34.493 19.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not:24 38.432 3.767 34.493 19.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-153.732 -13.360 -137.976 -70.210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.089.651 41.001.043 7.699.616 21.717.525
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.089.651 41.001.043 7.699.616 21.717.525
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957984
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