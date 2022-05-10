***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 48.240.587 41.388.517Satışların MaliyetiNot.28 0 -2.311.018TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.240.587 39.077.499BRÜT KAR (ZARAR)48.240.587 39.077.499Genel Yönetim GiderleriNot.29 -20.059.530 -15.757.712Pazarlama GiderleriNot.29 -3.774.308 -1.856.818Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 9.101.819 6.263.890Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -4.241.004 -2.290.100ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.267.564 25.436.759Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 1.844 834Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.269.408 25.437.593Finansman GelirleriNot.33 1.988.071 3.894.834Finansman GiderleriNot.33 -2.878.005 -2.196.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.379.474 27.136.421Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -6.588.394 -6.730.630Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.981.596 -6.941.612Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri393.202 210.982SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.791.080 20.405.791DÖNEM KARI (ZARARI)21.791.080 20.405.791Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık PaylarıNot.36 21.791.080 20.405.791Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç Not.36 0,72640000 0,68020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.321.054 9.804.523Dönem Karı (Zararı)21.791.080 20.405.791Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.791.080 20.405.791Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.309.223 8.157.395Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 1.626.840 1.081.363Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-21.000 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -21.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-118.486 261.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 456.514 261.302Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -575.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler235.299 84.924Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -2.493 -10.474Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 237.792 95.398Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerNot.8-33 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 6.588.394 6.730.630Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -1.824 -824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler158.328 -16.899.527Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -452 2.730.344Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 8.567.532 -33.882.253İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.567.532 -33.882.253Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.360.561 -6.478.756İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11-37 11.759.812 -6.370.781İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11 -399.251 -107.975Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -1.036.848 -621.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -13.640.708 19.258.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.640.708 19.258.103Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 -763.021 1.631.712Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -4.294.094 461.635İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.294.094 461.635Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.642 1.419Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.258.631 11.663.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -128.489 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.35 -4.809.088 -1.859.136YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.607.954 -170.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 9.791 7.528Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19-32 -1.617.745 -178.266FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.012.740 769.263Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 4.151.563 31.947.133Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -5.939.388 -30.377.574Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8-18 -989.973 -715.363Türev Araçlardan Nakit GirişleriNot.14 0 0Ödenen FaizNot.33 -237.435 -95.398Alınan FaizNot.33 2.493 10.465YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.700.360 10.403.048NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.700.360 10.403.048DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 35.181.591 21.956.384DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 55.881.951 32.359.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 72.653.786 47.621.246Finansal YatırımlarNot.7 2.970 2.518Ticari Alacaklar138.790.264 147.336.796İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 138.790.264 147.336.796Diğer Alacaklar32.499.358 43.981.715İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 32.088.583 43.848.395İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 410.775 133.320Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 2.013.657 976.809İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 2.013.657 976.809Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.35 773 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 55.953 22.084ARA TOPLAM246.016.761 239.941.168TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR246.016.761 239.941.168DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.054.309 3.054.309Diğer Finansal YatırımlarNot.7 3.054.309 3.054.309Diğer Alacaklar1.600.933 1.479.138İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 1.600.933 1.479.138Maddi Duran VarlıklarNot.18 3.543.488 2.659.013Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 5.879.719 4.687.793Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.094.976 673.781ŞerefiyeNot.20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.094.976 673.781Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 0 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNo.35 854.337 457.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.027.762 13.011.734TOPLAM VARLIKLAR262.044.523 252.952.902KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 2.906 33.749Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 7.505.439 7.787.420İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8-37 1.472.589 1.639.130İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 6.032.850 6.148.290Ticari Borçlar121.364.168 130.672.696İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 121.364.168 130.672.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 6.960.429 7.723.451Diğer Borçlar2.985.565 7.279.659İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 2.985.565 7.279.659Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 0 0Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 6.980.944 4.808.436Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.742.384 1.954.591Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.468.088 1.105.295Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 274.296 849.296ARA TOPLAM147.541.835 160.260.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.541.835 160.260.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 3.036.456 2.986.415Uzun Vadeli Karşılıklar1.459.710 1.477.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 1.459.710 1.477.300Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.496.166 4.463.715TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER152.038.001 164.723.717ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 110.006.522 88.229.185Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-641.400 -627.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.814.581 18.192.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları38.042.261 -12.880.094Net Dönem Karı veya Zararı21.791.080 53.544.246TOPLAM ÖZKAYNAKLAR110.006.522 88.229.185TOPLAM KAYNAKLAR262.044.523 252.952.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280Transferler27 65.573.322 -65.573.322Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -15.756 20.405.791 20.390.035 20.390.035Dönem Karı (Zararı)20.405.791 20.405.791 20.405.791Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.756 -15.756 -15.756Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -357.556 15.570.798 77.471.282 20.405.791 143.090.315 143.090.315Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185Transferler27 2.621.891 50.922.355 -53.544.246Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -13.743 21.791.080 21.777.337 21.777.337Dönem Karı (Zararı)21.791.080 21.791.080 21.791.080Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.743 -13.743 -13.743Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -641.400 20.814.581 38.042.261 21.791.080 110.006.522 110.006.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.791.080 20.405.791DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.743 -15.756Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.24 -17.178 -19.695Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.435 3.939Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.24 3.435 3.939Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.743 -15.756TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.777.337 20.390.035Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.777.337 20.390.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028424BIST